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Dünya Orta Doğu yine karışık! ABD ve İran’dan farklı açıklamalar
Dünya

Orta Doğu yine karışık! ABD ve İran’dan farklı açıklamalar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Orta Doğu yine karışık! ABD ve İran’dan farklı açıklamalar

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance "İran ile görüşmeler yarın olabilir" açıklaması yaptı. Bu açıklama sonrası İran tarafından "Ateşkes ihlal edildi. Hürmüz'ü kapattık" mesajı geldi.

ABD ve İran arasında yine ateşkes çıkmazı yaşanıyor. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran ile görüşmeler için birkaç gün içinde İsviçre'ye seyahat edebileceğini ve müzakerelerin en erken pazar günü yapılabileceğini belirtirken, İran tarafı ise ABD'nin mutabakat zaptını ihlali ve İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırıları karşısında Hürmüz Boğazı'nın kapatılacağını açıkladı.

İRAN’DAN AÇIKLAMA GELDİ

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin mutabakat sorumluluklarını yerine getirmemesi ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarını devam ettirmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılacağını açıkladı.

İran devlet televizyonu, Hatemul Enbiya Merkez Karargahı'nın Hürmüz Boğazına ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, ABD'nin imzalanan mutabakatın uygulanmasına yönelik yükümlülüğünü açıkça ihlal etmesi, İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürerek ateşkesi aralıksız ihlal etmesi ve Lübnan'ın güneyinden çekilmemesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Bunun ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesine karşı ilk adım olduğu aktarılan açıklamada, "Saldırganlık devam ederse, düşmanı yükümlülüklerine uymaya zorlamak için daha ileri adımlar planlanacak ve atılacaktır." ifadesine yer verildi.

İRAN-ABD ARASINDA VARILAN MUTABAKAT

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

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