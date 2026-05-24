ABD ve İran hattında kritik gelişme: 60 günlük mutabakat masada

Mutabakatın en kritik maddelerinden biri, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğinin yeniden tesisi. Ajansın aktardığı bilgilere göre, mutabakatın onaylanması durumunda:

Hürmüz Boğazı ve 30 Günlük Süreç

Deniz trafiği: Gemi geçişlerinin 30 gün içinde savaş öncesi seviyelere döndürülmesi hedefleniyor.

Ablukanın kaldırılması: ABD’nin uyguladığı deniz ablukasının 30 gün içinde tamamen kaldırılması şart koşuluyor.

Egemenlik vurgusu: İran, boğaz üzerindeki egemenlik haklarını koruyacağını vurgularken, düzenlemelerin ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu belirtiyor.

Nükleer Müzakereler ve 60 Günlük Takvim

Deniz ablukası ve Hürmüz Boğazı'na yönelik adımların paralelinde, nükleer müzakereler için de 60 günlük bir takvim öngörülüyor. Tesnim, İran’ın mevcut aşamada nükleer alanda herhangi bir taviz vermeyi veya faaliyetleri askıya almayı kabul etmediğini, nükleer dosyanın savaşın sona ermesinden sonraki aşamalarda ele alınacağını kaydetti.

Ekonomik Yaptırımlar ve Petrol Satışı

Mali ve ekonomik başlıklarda ise somut adımlar gündemde:

Varlıkların serbest bırakılması: İran, anlaşmanın ön şartı olarak dondurulmuş varlıklarının bir bölümünün serbest bırakılmasını talep ediyor.

Petrol muafiyeti: ABD'nin, 60 günlük müzakere süreci boyunca İran'a yönelik petrol yaptırımlarını askıya alarak Tahran'ın kısıtlama olmaksızın petrol satabilmesine olanak tanıması planlanıyor.

Bölgesel Cephelerde Ateşkes Beklentisi

Mutabakatın bölgesel boyutu da oldukça kapsamlı. Tarafların uzlaşması halinde, Lübnan da dahil olmak üzere tüm çatışma bölgelerinde savaşın sona erdiğini içeren bir mutabakat zaptının ilan edilmesi öngörülüyor. Ayrıca, ABD’nin bölgesel çevredeki askeri gücünü geri çekme taahhüdünde bulunacağı ifade ediliyor.

Beyaz Saray ve Tahran arasındaki diplomatik temaslar sürerken, arabulucu ülkelerin de desteğiyle anlaşmanın kısa süre içinde nihai hale getirilmesi bekleniyor.