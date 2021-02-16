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Dünya ABD ve Hindistan'dan ortak tatbikat
Dünya

ABD ve Hindistan'dan ortak tatbikat

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kırby, Hint ve Pasifik Okyanusları bölgesinde çin'e karşı Hindistan ile ortak tatbikatlar başlattığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 15:07:00 -
ABD ve Hindistan'dan ortak tatbikat

Münübe Yılmaz

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kırby, Hint ve Pasifik Okyanusları bölgesinde çin'e karşı Hindistan ile ortak tatbikatlar başlattığını açıkladı. Pasifik’te ABD Ordusu’nun öncülüğünde yapılan tatbikata yaklaşık 250 Amerikan askerinin ile birlikte 250 de Hint askerinin katıldığını kaydeden Kırby, askeri tatbikat yoluyla iki ülke arasında beraber çalışabilirlik yeteneklerinin de geliştirileceğini ifade etti. Kırby tatbikatın, Çin'in bölgede oluşturduğu tehdide karşı önemli bir engel olacağını belirterek yarın NATO Savunma Bakanları toplantısında Başkan Biden'in ABD ordusunun başkomutanı sıfatıyla Amerikan askerlerinin Afganistan’daki varlığı ile ilgili açıklamalar da yapacağını söyledi. Kırby, Başkan Joe Biden'in ABD'nin Taliban ile imzaladığı anlaşmaya dair herhangi bir karar vermediğini de sözlerine ekledi.

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