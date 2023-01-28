ABD ve Fransa büyükelçilikleri kendi vatandaşlarını uyardı! Türkiye'de terör saldırısı...

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Danimarkalı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin ardından saldırılar olabileceği gerekçesiyle Türkiye'deki vatandaşları için uyarı yayınladı.

Büyükelçiliğin internet sitesinde yer alan uyarıda, "ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye'deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teröristler, ibadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak saldırabilirler" ifadeleri kullanıldı. ABD vatandaşlarının kalabalık yerlerden uzak durması ve yerel medyayı takip etmesi istendi.

Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği de sosyal medya hesabından vatandaşları için uyarı mesajı paylaştı:



"27 Ocak 2023 tarihinde ABD’nin Ankara büyükelçiliği tarafından yapılan güvenlik uyarısının da anımsattığı gibi, Türkiye’de terör saldırısı riski halihazırda yüksek düzeylidir. Türkiye’de ikamet eden Fransızların veya Türkiye’ye seyahat edecek olanların, dini mekanlar da dahil olmak üzere yabancıların uğrak yeri olan kalabalık alanlardan özellikle uzak durarak güvenliklerine azami dikkat göstermeleri önemle rica olunur."