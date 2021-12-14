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Dünya ABD ve Finlandiya, Ukrayana'yı konuştu
Dünya

ABD ve Finlandiya, Ukrayana'yı konuştu

ABD Başkanı Joe Biden ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna'yı ele aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 04:28:00 -
ABD ve Finlandiya, Ukrayana'yı konuştu

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Niinisto bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak konusunda duydukları endişeyi dile getiren iki lider, bölgedeki gerginliğin azaltılması için transatlantik çabaların önemini vurguladı.

Biden, F-35 savaş uçaklarını satın almayı tercih ettiği için Finlandiya'ya teşekkür etti ve bu satın alımın iki ülke arasında gelecek yıllarda daha güçlü ilişkilerin temelini atacağını dile getirdi.

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