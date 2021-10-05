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Dünya ABD ve Çin arasındaki ticaret satrancında yeni hamle
Dünya

ABD ve Çin arasındaki ticaret satrancında yeni hamle

ABD ve Çin arasında zaman zaman iplerin kopma noktasına geldiği ticaret savaşında yeni hamle ABD’den geldi. ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, ilerleyen günlerde Çinli mevkidaşı ile açık şekilde görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 13:23:00 -
ABD ve Çin arasındaki ticaret satrancında yeni hamle

 Yeni Akit  Ankara 

ABD ve Çin arasında zaman zaman iplerin kopma noktasına geldiği ticaret savaşında yeni hamle ABD’den geldi. ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, ilerleyen günlerde Çinli mevkidaşı ile açık şekilde görüşmeye ve birinci faz ticaret anlaşması kapsamında kaydedilen ilerlemeleri masaya yatırmaya hazır olduğunu söyledi.

ABD merkezli bir düşünce kuruluşuna demeç veren Tai, ABD'nin Çin’le sanayi politikaları hakkında müzakere etmeyi arzuladığını, amacın "Çin ile ticaret gerginliğini tırmandırmamak" olduğunu belirtti.

İki ülkenin ilk 8 aylık ticaret hacmi 470 milyar doları aştı

ABD'nin önde gelen iş grupları, Ağustos ayında Biden yönetimine gönderdikleri bir mektupta, ek tarifeleri "maliyetli ve külfetli" olarak nitelendirmişti. Mektupta ayrıca, birçok ABD’li perakendecinin, Çin mallarına uygulanan ek tarifelerin maliyetini üstlenmeyi veya bunları tüketicilere aktarmayı tercih ettiğine işaret edilmişti. Öte yandan, veriler, tarife uygulamalarının Çin ile ABD arasındaki ticaret eğilimini pek etkilemediğini gösteriyor. Çin tarafından açıklanan verilere göre, iki ülke arasındaki ticaret yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,6 artarak 470 milyar 300 milyon dolara ulaştı. Bu kapsamda, Çin’in ABD’ye ihracatı yüzde 33,3, ABD’den ithalatı da yüzde 48 yükseldi.

Çin ABD’den 200 milyar dolarlık ilave mal ve hizmet satın almak zorunda

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, Ağustos’ta düzenlenen bir basın toplantısında, "Çin ile ABD, daima vurguladığımız gibi, ticaret işbirliğini genişletmek için uygun ortamı ve koşulları yaratmak amacıyla birlikte çaba göstermeli." açıklamasını yapmıştı. Çin ve ABD, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında 2018’de başlayan gümrük vergisi gerginliğini yumuşatmak için Ocak 2020'de birinci faz ticaret anlaşmasını imzalamıştı. Anlaşma uyarınca Çin, 1 Ocak 2020 ila 31 Aralık 2021 arasındaki iki yıllık dönemde ABD’den başta 32 milyar dolar tutarında tarım ürünü olmak üzere 200 milyar dolar değerinde ilave mal ve hizmet satın alacak. Çin tarafından açıklanan ithalat verilerine göre, Çin Ağustos itibarıyla anlaşmada belirlenen satın alma hedefinin yüzde 92’sine ulaştı. Bu oran, ABD’li düşünce kuruluşu Peterson Enstitüsü tarafından ise yüzde 89 olarak belirlendi.

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