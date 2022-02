ABD ve Avrupa ülkelerinden vatandaşlarına peş peşe 'Ukrayna'dan kaçın' çağrısı!

Rusya ile Ukrayna arasında Donbas'ta çatışmalar 2014’ten bu yana sürerken an itibarıyla iki ülke arasında her an savaş çıkacağı endişesi, dünya kamuoyunun gündem maddesi oldu.

ABD ve Avrupa ülkeleri, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarında vatandaşlarını uyardı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söyledi.

Sullivan, Rusların Ukrayna'ya önce hava ve füze saldırıları yapıp ardından kara operasyonuyla işgali sürdürmesini beklediklerini belirtti.

Gelecek 24 saat ile 48 saatlik süre içinde neler olacağını bilemediklerini, işgalin her an başlayabileceğini, işgal durumunda tahliye operasyonu yapmayacaklarını söyleyen Sullivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biden yakın zaman içinde Putin’le telefonda konuşacak, tarih veremiyorum. Putin’in işgal için nihai kararı verip-vermediğini bilmiyoruz. Elimizdeki bilgilerin ışığında saldırının her an başlayacağını söylemek istiyorum."

İşgalin Olimpiyatlar sırasında başlayabileceğini belirten Sullivan, "İstihbarat raporlarına girmeyeceğim ancak daha önce (işgalin) Çin olimpiyatlarından sonra olabileceği spekülasyonunun aksine şu anda açıkça söyleyebilirim ki Olimpiyatlar bitmeden başlayabilir." dedi.

Sullivan ayrıca, Rusların Kiev'e yönelik ani bir saldırı ile Ukrayna'nın başkentini ele geçirmek isteyebileceklerini iddia etti.

İngiltere'den vatandaşlarına Ukrayna'yı terk edin çağrısı

Bir benzer açıklama da İngiltere Dışişleri Bakanlığından geldi.

Açıklamada, Ukrayna'ya seyahat tavsiyesinin güncellediği belirtildi.

İngiliz vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri tavsiye edilen açıklamada, "Şu anda Ukrayna'da bulunan İngiliz vatandaşları da ticari araçlar halen varken ayrılmalı." denildi.

Açıklamada, Rus kuvvetlerinin Ukrayna sınırlarına yığılmasının askeri harekat tehdidini artırdığı ve bu nedenle fazla büyükelçilik personeli geri çekme kararı alındığı ifade edildi.

İngiltere'nin açıklaması, ABD Başkanı Joe Biden'ın tüm ABD vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmeye çağırmasından bir gün sonra geldi.

Danimarka ve Norveç'ten de çağrı geldi

Danimarka ve Norveç hükûmeti, vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmesini istedi.

Danimarka Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Danimarkalılara 48 saat içinde Ukrayna'yı terk etmeleri tavsiye edildi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ise yaptığı basın toplantısında, "Rusya'nın mantıksız ve çılgınlık derecesinde Ukrayna'ya yönelik tehditlerinden endişe duyuyoruz." dedi.

Kofod, diğer ülkeler gibi Danimarka vatandaşlarının da Ukrayna'yı terk etmeleri gerektiğini söyledi.

Norveç Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna ve Rusya sınırındaki ciddi ve öngörülemeyen güvenlik durumu nedeniyle vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmelerini istedi.

Bakan Anniken Huitfeldt, Ukrayna'daki vatandaşlarının ülkeye dönmesi yönünde tavsiyede bulundu.

AB, birincil öncelikli olanlar hariç diplomatlarını Ukrayna'dan çekiyor

Ukrayna'da bulunan birincil öncelikli olanlar haricindeki diplomatik personelinin ülkeden ayrılmalarını istedi.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, birincil önceliği olmayan personele Ukrayna'dan ayrılma izni verildiğini açıkladı.

Ayrıca haber sitesi Politico'ya göre, AB Komisyonu Ukrayna Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Matti Maasikas, ülkedeki diplomatik personele gönderdiği e-postada, "Birincil önceliği bulunanlar haricindeki tüm yabancı personelin en kısa sürede Ukrayna'yı terk etmesini istiyorum." dedi.