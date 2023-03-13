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Dünya ABD, vatandaşlarını o ülkeye seyahat etmemeleri için uyardı! Neden acaba?
Dünya

ABD, vatandaşlarını o ülkeye seyahat etmemeleri için uyardı! Neden acaba?

Teksas'ta yetkililer, Amerikan vatandaşlarına güvenlik nedeniyle bahar tatilinde Meksika'ya seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 11:27:00 -
ABD, vatandaşlarını o ülkeye seyahat etmemeleri için uyardı! Neden acaba?

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletinde Kamu Güvenliği Departmanı (DPS), uyuşturucu kartelleri kaynaklı şiddet olaylarının Meksika'ya geçen herkes için önemli bir tehdit oluşturduğunu açıkladı.

DPS yöneticisi Steven McCraw, bu ülkedeki olaylara ve kartellerin faaliyetlerine dikkat çekerek "İnsanları bu dönemde Meksika'ya seyahatten kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu uyarı, geçen hafta sınırı geçtikten kısa bir süre sonra 4 ABD'linin kaçırılmasının ardından geldi. Bu kişilerden 2'si öldürülmüş, 2'si ise yara almadan serbest kalmıştı.

Bir pazarda kıyafet satmak için Meksika'ya giden 3 ABD'li kadının da 2 haftayı aşkın süredir kayıp olduğu biliniyor.
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