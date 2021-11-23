ABD uyardı: İki ülkeye seyahat etmeyin

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile Dışişleri Bakanlığı, Kovid-19 vaka artışı nedeniyle Almanya ve Danimarka'ya seyahat uyarısında bulundu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), "Almanya ve Danimarka’ya seyahat etmekten kaçının" uyarısında bulundu. Gerekli seyahatlerde ise aşıların tam olmasını tavsiye etti.

CDC, Almanya ve Danimarka'nın kategorisini "Seviye 4: Kovid-19 Riski Çok Yüksek" olarak belirlerken, Dışişleri Bakanlığı da bu ülkeleri "Seviye 4: Seyahat Etmeyin" olarak işaretledi.

Şu anda ABD'nin seyahat uyarısı listesinde 75 ülke yer alıyor.