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Dünya ABD üssünde saklanan teröristbaşı, İsveç'e konuştu
Dünya

ABD üssünde saklanan teröristbaşı, İsveç'e konuştu

İsveç devlet televizyonu SVT, terör örgütü YPG/PKK'nın ele başlarından Salih Müslim'le saklandığı ABD askeri üssünde röportaj yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 16:50:00 -
ABD üssünde saklanan teröristbaşı, İsveç'e konuştu

İsveç devlet televizyonu SVT, terör örgütü YPG/PKK'nın ele başlarından Salih Müslim'le Suriye'nin kuzeyinde saklandığı ABD askeri üssünde röportaj yaptı.

SVT'nin, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin çekincelerini dile getirdiği bir dönemde Müslim ile yaptığı röportajda, terör örgütü elebaşı İsveç'e güvendikleri yönünde açıklamalar yaptı.

İsveç devlet televizyonunun haberinde, Müslim'in, Kuzey Avrupa ülkesinin NATO üyeliği için YPG'yi asla bir terör örgütü olarak kabul etmeyeceğini, Türkiye'nin NATO üyeliği konusundaki taleplerine olumlu karşılık vermeyeceği iddiasına yer verildi.

Müslim'in, muhabirin YPG'nin PKK'ya bağlı olup olmadığı yönündeki sorusuna yanıt vermek istemediği de görüldü.

İsveç devlet televizyonunun bölgede çektiği görüntülerde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın birçok yerde asılı fotoğrafları da dikkat çekti.

 

 

 

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