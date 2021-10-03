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Dünya ABD üslerinde tutulan 53 bin Afgan normal hayata dönmeyi bekliyor!
Dünya

ABD üslerinde tutulan 53 bin Afgan normal hayata dönmeyi bekliyor!

ABD merkezli New York Times gazetesi, Afganistan'dan tahliye edilip ABD'deki askeri üslerde geçici olarak tutulan 53 bin Afgan'ın normal hayata dönmeyi beklediğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 22:40:00 -
ABD üslerinde tutulan 53 bin Afgan normal hayata dönmeyi bekliyor!

Afganistan'dan tahliye edilip ABD'deki askeri üstlerde tutulan 53 bin Afgan normal hayata dönmeyi bekliyor. Gelişmeyi, ABD merkezli New York Times duyurdu.

Haberde, Taliban'ın ülkede yönetimi ele almasından sonra çok az eşyayla ülkelerini terk eden Afganların, ABD'de 8 askeri üsteki barakalarda tutulduğu kaydedilerek, Wisconsin'deki Fort McCoy askeri kampında 12 bin 600 Afgan'ın bulunduğuna, bunların yarısının kadın ve çocuk olduğuna dikkat çekildi.

53 bine yakın Afgan!

ABD'deki askeri üslerde kalan Afganların sayısının 53 bin civarında olduğu bildirilen haberde, en az 14 bin Afgan'ın da dünyadaki çeşitli Amerikan askeri tesislerinde bekletildiğine işaret edildi.

Haberde, şimdiye kadar sadece 2 bin 600 kadar Afgan'ın topluma kazandırıldığı aktarılarak, bu kişilerin de ABD ordusu ile yakın çalışan ve ülkeden çıkarılan ilk gruplar olduğu ifade edildi.

'Sağlık işlemleri sürüyor' açıklaması

Üslerde bekleyen Afganların, giyim ve ihtiyaç malzemesi bağışlarıyla hayatlarını idame ettirdikleri belirtilen haberde, bu kişilerin vakitlerini, gönüllülerden aldıkları dil dersleriyle geçirdikleri ve bir an önce topluma karışmayı istedikleri kaydedildi. Habere göre yetkililer, 24 Afgan'da tespit edilen kızamık, bunun ardından yapılan genel sağlık kontrolleri, aşılamalar, ve diğer göçmenlik işlemlerinin uzaması nedeniyle gecikmelerin yaşandığını belirtiyor.

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