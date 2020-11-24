ABD, uçak ve tanker konuşlandırdı! Muhtemel bir tehdide...

Defence Blog'da yer alan habere göre, ABD Kuvvetleri ve Estonya, Baltık Denizi bölgesinde daha fazla hazırlık ve müdahale yetenekleri için ortak tatbikatlar yapıyor.

ABD Hava Kuvvetleri MC-130J Commando II yakıt ikmal tankeri ve CV-22 Osprey tiltrotor uçağı, muhtemel bir tehdide hızlı bir şekilde cevap vermek üzere Estonya'ya konuşlandırıldı.

ABD Özel Harekat Kuvvetlerine ait CV-22B Osprey ve MC-130J uçaklarının önümüzdeki ay Estonya hava sahasında eğitim uçuşları gerçekleştireceği belirtildi.

Son dönemde Baltık Denizi ve çevresinde NATO ve Rusya'nın askeri faaliyet sıklığı artış gösteriyor.

Kaynak: star.com.tr