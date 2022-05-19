ABD, Türkiye’ye karşı Yunanistan’ın sırtını sıvazlıyor!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Ali Coşar, “Küresel finansal sistemin ayakta kalabilmesi adına dünyanın çeşitli yerlerinde suni savaş ortamları meydana getirme çabası içerisindeler. Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi Yunanistan-Türkiye arasında da benzer bir savaş çıkarıp silah fabrikalarının çalışmasını sağlamaya yönelik bir kumpas var. Ortaya çıkacak küresel kaostan istifade etmek istiyorlar. Yunanistan’ı yıllar önce de bize karşı kışkırtıp hegemon idealini gerçekleştirme yolunda adımlar atılmıştı. Şimdi de aynı adım atılmaya çalışılıyor. Ancak günümüzde böyle bir girişim olursa Yunanistan geçmişte yaşadıklarından daha büyük bir zayiatla karşı karşıya kalır. Aklı başında Yunan politikacıları böyle bir şey istemeyecektir. Ama ABD’nin Türkiye’ye muhalif senatörleri bu mevzuyu kaşımaya devam ediyor. Türkiye’nin son 10-15 yıldır yaptığı kalkınma hamlelerini durdurmak adına bölgesel çatışmalar çıkarma gayretindeler. Amaçları Türkiye’yi frenlemek durdurmaktır. Malum önümüzde seçim var. Seçimlerde Türkiye’yi zor duruma sokup, IMF’ye mecbur bırakmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’yi durdurmak için suni fırsatlar arıyorlar”

2 yıldır Yunanistan’da beklettiği silahlara da değinen Coşar şöyle devam etti; “Ukrayna-Rusya savaşında bu silahlar hiç hareket ettirilmedi. Demek ki burada başka bir beklenti var. Şu anda Yunan askerlerinin kılığına girmiş ABD askerlerinin olmadığını kimse söyleyemez. Bu askerler iki ülke arasında bir çatışma olmasını bekliyor. Ancak bu beklenti onlara pahalıya patlar ve pişman olurlar. Küresel oyuncular Türkiye’yi gereğinden fazla boş bıraktıklarını düşünüyor. Bununla alakalı olarak Pentagon eski danışmanı Michael Rubin, ‘Türkiye’ye müdahalenin vakti geldi de geçiyor’ gibisinden makaleler yayınlamaya başladı. Buna dair başka raporlar da mevcut. Türkiye’yi durdurmak için suni fırsatlar arıyorlar. Güneyden PKK/PYD 4 yıldır bu iş için hazırlandı. İran, Türkiye’yi kendine rakip görüyor. ABD’nin özel kuvvetlerinin boşalttığı yerlere Haşdi Şabi milisleri PKK/PYD desteklemek için konuşlandırıldı. Teröre karşı yapılan operasyonlara karşı gelmek için de bu grupların girişimleri var”