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Dünya ABD, Türkiye'ye F-16 satışına onay verdi
Dünya

ABD, Türkiye'ye F-16 satışına onay verdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışının ABD ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağı söylendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 21:40:00 -
ABD, Türkiye'ye F-16 satışına onay verdi

Türkiye ekim ayında ABD'den 40 adet F-16 savaş uçağı ve 80'e yakın uçağın modernizasyonu için ABD'ye teklif mektubu göndermişti.

Anlaşmanın tamamlanması için ABD bürokrasisinin onay sürecinin sonuçlanması bekleniyordu.

ABD'den cevap geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD Kongresi'ne mektup gönderdi.

Amerika Birleşik Devletleri, ABD, F-16akanlık, açıklamada Türkiye'ye potansiyel F-16 savaş uçağı satışının ABD ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağına ve NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğine inandığını söyledi.

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