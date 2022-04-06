ABD, Türkiye'ye F-16 satışına onay verdi
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışının ABD ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağı söylendi.
Türkiye ekim ayında ABD'den 40 adet F-16 savaş uçağı ve 80'e yakın uçağın modernizasyonu için ABD'ye teklif mektubu göndermişti.
Anlaşmanın tamamlanması için ABD bürokrasisinin onay sürecinin sonuçlanması bekleniyordu.
ABD'den cevap geldi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD Kongresi'ne mektup gönderdi.
Amerika Birleşik Devletleri, ABD, F-16akanlık, açıklamada Türkiye'ye potansiyel F-16 savaş uçağı satışının ABD ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağına ve NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğine inandığını söyledi.