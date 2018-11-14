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ABD: Türkiye'nin S-400 alması bizim için sakıncalı ve riskli

Bir grup Türk gazeteciyle bir araya gelen ABD'li üst düzey bir yetkili, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasının, NATO için sakıncalı olduğunu savundu. Aynı yetkili, S-400 sisteminin F-35 uçakları için risk teşkil ettiğini de ifade etti.

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:29
ABD: Türkiye'nin S-400 alması bizim için sakıncalı ve riskli

ABD'den Türkiye'nin S-400 Savunma Sistemi alması ve iki ülke arasındaki Patriot görüşmelerine dair önemli açıklamalar geldi. 

"Olumlu istişareler var"

ABD'li üst düzey yetkili, Patriot füze sistemlerinin Türkiye'ye satışı hakkında iki ülke arasında görüşmeler yapıldığını ve ortak anlayışa varılması yönünde olumlu işaretler bulunduğunu söyledi.

S-400 açıklamaları

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemleri alma kararının egemen bir ülke olarak hakkı olduğunu vurgulayan yetkili, ancak bunun NATO sistemleriyle uyum bakımından "sakıncalı" olacağını savundu.

Ayrıca F-35 savaş uçaklarının uçtuğu bölgede S-400 sistemlerinin bulunmasının da risk oluşturduğunu ifade eden yetkili, iki ülke arasında bu konuda görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

Bunlar dışında Rusya'ya yönelik ABD yaptırımlarının ihlal edilmesi hakkında ABD Kongresinden çıkan yasayı hatırlatan yetkili, bazı durumlarda Rusya'dan askeri malzeme alımlarının yaptırımlara yol açabileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin S-400 satın alması yaptırımlara başvurulmasıyla sonuçlanır mı, bunu teyit edemem. Ama böyle olabileceğine dair gerçek bir risk var. Yönetimin burada çok az hoşgörüsü bulunuyor."

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 15:29
  1. ABD
  2. Türkiye
  3. S-400
  4. Patriot
  5. F-35

YORUM YAZ

  • I.G.SI.G.S9 dk önce
    Ayidan post olmaz,Onlardan dost olmazzzzz.isleri muslumanlari kole gibi kullanmak.ey muslumanlar uyanin artik vakit gecmeden ,tek vucut olun…..
  • Atila SARUHAN Atila SARUHAN 14 dk önce
    Tabiki sakıncalı ve riskli..... 5000 tır silahla ve beleş teröristle yüklenecekleri ülke TÜRKİYE olunca, doğaldır ki; SAKINCALI ve RİSKLİ olacaktır amerika için.
  • mahoagamahoaga26 dk önce
    ''S-400bizim için sakıncalı ve riskli'' sadece savunma sistemi olan füzelerin 'sakıncalı ve riskli' olmasının tek izahı; ileride saldırı planları olmalı.
  • okkeşokkeş27 dk önce
    tehdit tehdit tehdit, haydutların başka dili olmaz
  • hakan dinlerhakan dinler27 dk önce
    atacakları füzeler yalan olacak çünkü
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