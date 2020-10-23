ABD Türkiye’de konsolosluk işlemlerini durdurdu
Diplomatik güvenlik nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’de faaliyet gösteren konsolosluklarına ilişkin “durdurma açıklaması” yaptı.
Türkiye'deki ABD diplomatik misyonlarının 'potansiyel terör saldırısı ve kaçırmalara ilişkin' güvenilir istihbarata ulaştığı açıklandı.
ABD vatandaşları uyarıldı
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, İstanbul ve Türkiye'nin diğer şehirlerindeki ABD vatandaşlarının ve yabancıların dikkatli olması salık verildi.
ABD misyonlarındaki konsolosluk işlemlerinin geçici bir süreliğine askıya alındığı belirtildi.