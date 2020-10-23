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Gündem ABD Türkiye’de konsolosluk işlemlerini durdurdu
Gündem

ABD Türkiye’de konsolosluk işlemlerini durdurdu

Diplomatik güvenlik nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’de faaliyet gösteren konsolosluklarına ilişkin “durdurma açıklaması” yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 15:28:00 -
ABD Türkiye’de konsolosluk işlemlerini durdurdu

Türkiye'deki ABD diplomatik misyonlarının 'potansiyel terör saldırısı ve kaçırmalara ilişkin' güvenilir istihbarata ulaştığı açıklandı.

ABD vatandaşları uyarıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, İstanbul ve Türkiye'nin diğer şehirlerindeki ABD vatandaşlarının ve yabancıların dikkatli olması salık verildi.

ABD misyonlarındaki konsolosluk işlemlerinin geçici bir süreliğine askıya alındığı belirtildi.

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Yorumlar

bu ABD tam bir geri zekalı :)
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Yozgatlıı

 vay çakal seni
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