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Dünya ABD Temsilciler Meclisi'nde FISA tasarısı kabul edildi
Dünya

ABD Temsilciler Meclisi'nde FISA tasarısı kabul edildi

Yeniakit Publisher
2024-04-13 00:30:00 -
ABD Temsilciler Meclisi'nde FISA tasarısı kabul edildi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, uzun süredir tartışmalara neden olan Yabancı İstihbarat Gözetim Yasası'nın (FISA) yabancılar üzerinde gözetim yetkisi veren 702. maddesini kabul etti. Bazı Kongre üyeleri, FBI dahil istihbarat kurumlarının denetleme yetkilerini birçok kez "uygunsuz şekilde" kullandığını ve bu yetkiyi suistimal ettiğini belirterek, FISA'nın 702. bölümünün yeniden düzenlenmesi gerektiğini gündeme getirmişti.

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi, yabancılarla ilgili dış istihbarat toplama konusunda yetkilendirmelerin devamını sağlayan FISA tasarısını, 5 yıl yerine 2 yıl uzatılması şartı ile onayladı.

19 Nisan'da bir önceki yetkilendirme süresi dolacak olan FISA yasasının 702. maddesini yeniden aktive eden yasa tasarısı, 147 "hayır" oyuna karşı 273 "evet" oyuyla Temsilciler Meclisi'nden geçti.

Yasalaşması için bir sonraki aşama olan ABD Senatosu'na gönderilen tasarının, Senato'nun iki kanadından da destek görmesi bekleniyor.

ABD vatandaşlarının anayasa ile verilmiş mahremiyet hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirilen FISA, son 5 ayda 3 kez oylamaya sunulmuş ancak yeterli çoğunluğa ulaşılamamıştı.

Buna karşın, ilki New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırıların ardından 11 Eylül 2001'de çıkarılan yasanın uzatılması gereği, Beyaz Saray istihbarat şefleri ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi yetkilileri tarafından defalarca hatırlatıldı.
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Öte yandan bazı Kongre üyeleri, FBI dahil istihbarat kurumlarının denetleme yetkilerini birçok kez "uygunsuz şekilde" kullandığını ve bu yetkiyi suistimal ettiğini belirterek, FISA'nın 702. bölümünün yeniden düzenlenmesi gerektiğini gündeme getirmişti.

Kaynak: AA

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