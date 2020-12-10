  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD Temsilciler Meclisi geçici bütçe tasarısını onayladı
Ekonomi

ABD Temsilciler Meclisi geçici bütçe tasarısını onayladı

Federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle faaliyetlerine ara vermesini önleyecek bir haftalık geçici bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisinden 67'ye karşı 343 oyla geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-10 02:25:25 -
ABD Temsilciler Meclisi geçici bütçe tasarısını onayladı

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi, ülkedeki federal kurumların 11 Aralık Cuma günü itibarıyla kapanmasını önleyecek bir haftalık geçici bütçe tasarısını onayladı.

Amerikan federal hükümetine 18 Aralık'a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe teklifi, Temsilciler Meclisinde 67'ye karşı 343 oyla kabul edildi.

Kapsamlı bütçe tasarısı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) destek paketi görüşmelerinde anlaşmaya varılmasına zaman sağlayacak tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak.

Tasarının Senato'da bir an önce onaylanarak ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulması bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi, ülkede 2020 mali yılının 30 Eylül'de sona ermesi nedeniyle federal hükümete 11 Aralık'a kadar kaynak aktarılmasını sağlayan ilk geçici bütçe tasarısını 22 Eylül'de onaylamıştı.

Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin genel bütçe tasarısı ile Kovid-19 destek paketine ilişkin devam eden görüşmelerde bir anlaşma sağlayamaması ve hükümetin kapanmasının önüne geçilmesi için bir haftalık bir geçici bütçe tasarısına ihtiyaç duyuldu.

- "Federal hükümetin kapanması" ne demek?

Amerikan kanunlarına göre, Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümünü kapsayan bütçeyi zamanında onaylayamaz ise bu gerçekleşene kadar geçen sürenin, geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bir bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte, hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.

"Hayati personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde büyük rezillik! Polis suç üstü yakaladı
Siyaset

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde büyük rezillik! Polis suç üstü yakaladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren BELKO şirketinde şef olan R.K. İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu sevkiyatı yaparke..
Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 12. hafta oynanacak mı?
Spor

Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 12. hafta oynanacak mı?

Süper Lig maçları iptal olacak mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. S..
Türk SİHA'larının başarısı Yunan medyasında gündem oldu
Teknoloji

Türk SİHA'larının başarısı Yunan medyasında gündem oldu

Suriye ve Libya'da destan yazan Dağlık Karabağ'da ise işgalci Ermenistan güçlerine cehennemi yaşatan Türk SİHA'ları Yunan medyasında gündem ..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay