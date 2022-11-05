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Dünya ABD tatbikatı uzattı.. Pasifik'te gerilim tırmanıyor! Kuzey Kore 4 balistik füze daha ateşledi
Dünya

ABD tatbikatı uzattı.. Pasifik'te gerilim tırmanıyor! Kuzey Kore 4 balistik füze daha ateşledi

Kuzey Kore yönetimi, Sarı Deniz istikametine 4 kısa menzilli balistik füze ateşledi. ABD ve Güney Kore'nin bölgede yürüttüğü ve süresi uzatılan ortak askeri hava tatbikatına ise ABD'ye ait en az bir B-1B bombardıman uçağının katılacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 21:04:00 - 2022-11-05 21:13:16
ABD tatbikatı uzattı.. Pasifik'te gerilim tırmanıyor! Kuzey Kore 4 balistik füze daha ateşledi

ABD ve Güney Kore'nin Kore Yarımadasında devam ettiği ortak askeri tatbikata silah programına hız kazandırarak yanıt veren Kuzey Kore, füze testlerini sürdürüyor. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin yerel saatle 11.32 ile 11.59 arasında Sarı Deniz istikametine 4 kısa menzilli balistik füze ateşlediği ifade edildi. Füzelerin uçuş mesafesinin 130 kilometre, uçuş irtifasının 20 kilometre olduğu açıklanırken, Güney Kore ve ABD kuvvetlerinin detaylı incelemeleri sürdürdüğü ifade edildi.

Ayrıca ABD ve Güney Kore'nin bölgede yürüttüğü ve süresi bugüne kadar uzatılan ortak askeri hava tatbikatına ABD'ye ait en az bir B-1B bombardıman uçağının katılacağı kaydedildi.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Kuzey Kore'nin son füze denemelerinin, Pyongyang'ın Kore Yarımadası'nda yaşananlardan ABD'yi sorumlu tuttuğu açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin son askeri adımlarının "Düşman provokasyonlarına tepki ve uyarı" olduğu belirtilmişti. Açıklamada, "Düşman güçlerin egemenliğimizi ve güvenlik çıkarlarımızı ihlal etmeye yönelik girişimlerine asla müsamaha göstermeyecek, en sert şekilde karşılık vereceğiz" ifadelerine yer verilmişti.

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