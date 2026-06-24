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Dünya "ABD talep etse bile çekilmeyeceğiz" Siyonistin gözü döndü
Dünya

"ABD talep etse bile çekilmeyeceğiz" Siyonistin gözü döndü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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"ABD talep etse bile çekilmeyeceğiz" Siyonistin gözü döndü

İşgalci terör devleti İsrail’in Savunma Bakanı İsrail Katz, ABD talep etse bile İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki birliklerini geri çekmeyeceğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, ABD talep etse bile İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki birliklerini geri çekmeyeceğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Lübnan’ın güneyinde konuşlu bulunan İsrail güçleri hakkında açıklamada bulundu.

Başkent Tel Aviv’de düzenlenen Muni Expo Fuarı’nda konuşan Katz, ABD talep etse bile İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki birliklerini geri çekmeyeceğini belirterek, "200 bin Lübnanlı, tahliye ettikleri evlerine geri dönmeyecek. Çünkü geçmişte sivil nüfusun da bulunduğu güvenlik bölgelerinde yol kenarına yerleştirilen bombalar ve askerlere yönelik saldırılar yaşandı. Bu nedenle buna izin vermeyeceğiz. Geri çekilmeyeceğiz" dedi.

ABD’nin başkenti Washington DC’de yapılan beşinci tur İsrail-Lübnan görüşmelerinin açılış oturumunda, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki topraklardan kısmi şekilde çekilmesi ve "pilot program" olarak adlandırılan bu plan kapsamında bölgedeki İsrail askerlerinin yerini Lübnan ordusunun almasının tartışıldığı belirtilmişti.

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