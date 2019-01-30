0553 313 94 23

ABD Suriye'yi vurdu! Çok sayıda ölü var

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suriye'nin Deyrizor kentine düzenlediği hava saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti.

30 Ocak 2019 Çarşamba 10:49
ABD Suriye'yi vurdu! Çok sayıda ölü var

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Deyrizor ilinin DEAŞ işgalindeki Bagoz beldesine düzenlediği hava saldırısında 3'ü kadın, 5'i çocuk 8 sivil öldü.

ABD, Deyrizor'dan çıkmamak için şiddetli direniş gösteren ve Bagoz beldesine sıkışan DEAŞ güçlerine yönelik hava saldırılarını sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün akşam Bagoz'a düzenlenen hava saldırısında 3'ü kadın, 5'i çocuk 8 sivil hayatını kaybetti.

Henüz koalisyondan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yaklaşık 30 kilometrelik bir beldede sıkışan DEAŞ'lı teröristlerin bir kısmı teslim olmayı isterken, çoğu yabancı uyruklu teröristlerden oluşan kısım ise ellerindeki YPG/PKK'lı esirleri öldürme ve Irak'ın Musul kentini işgal ettikleri dönemde çaldıkları külçe altınları imha etme kozunu kullanmayı değerlendiriyor. Teröristlerin bu şekilde beldedeki varlıklarını korumayı, YPG/PKK'ya teslim olmamayı, gerekirse ölene dek savaşmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Bagoz'daki binlerce sivil, güneyden rejim güçleri, kuzeyden de YPG/PKK'lı teröristlerin kuşatması altında bulunuyor.

YPG/PKK pazarlık önermişti

YPG/PKK, DEAŞ'lıların güvenli biçimde beldeden tahliye edilmesi karşılığında, DEAŞ'ın Musul'u işgal ettiği sırada bankalardan çaldığı külçe altınları vermesini istemişti. Örgüt ayrıca DEAŞ'tan elinde tuttuğu YPG/PKK'lıları da teslim etmesini talep etmişti.

Ancak şartları kabul etmeyen DEAŞ'lı teröristler, 24 Ocak'ta saldırı başlatmıştı.

ABD öncülüğündeki koalisyon da iki terör örgütü arasındaki pazarlığın yapılabilmesi için ara verdiği saldırıları yeniden başlatmıştı.

Deyrizor'da son durum

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar düzenliyor. Halihazırda DEAŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece Bagoz beldesinde varlık gösteriyor. Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 10:49
  1. ABD
  2. Deyrizor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SEKA Kağıt Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi
    1. SEKA Kağıt Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi
    2. Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Temel..
    3. Arda Turan ve Berkay Şahin hakim..
    4. "Kedi, sevginin kokusuyla sahibine..
    5. İndirimli fiyatlarda "düşük gramaj..
    6. Defterinde yazanlar dehşete düşürdü!
    7. Komşu sele teslim! 300 evi su bastı
    8. Bakan Selçuk açıkladı: Kapatılacak
    9. Otomobille köpeğe kasıtlı çarpma anı..
    10. Asya borsaları piyasaya nasıl başladı?
    11. "Devrimden sonraki en büyüğüyle karşı..
    12. 'Altın Ayı' için 17 film yarışacak
    13. Futsal: 2020 Dünya Kupası Ön Eleme Turu
    14. 'Mandalinalar filmi, sinemanın..
    15. Hamas'tan direnişe "Bitcoin" ile..
    16. Polat Alemdar boşanma kararı aldı
    17. 'Mehmetçik Kutlu Zafer' final..
    18. TCMB Başkanı Çetinkaya: "Enflasyonun..
    19. "Devrimden sonraki en büyük ekonomik..
    20. Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!