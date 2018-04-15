Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD: Suriye'den çekilmeyeceğiz

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin Fransa ve İngiltere ile Suriye'ye düzenlediği saldırıdan sonra açıklama yaptı.

15 Nisan 2018 Pazar 16:54
ABD: Suriye'den çekilmeyeceğiz

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin Fransa ve İngiltere ile Suriye'ye düzenlediği saldırıdan sonra açıklama yaptı.

Haley, BMGK toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin hedeflerini gerçekleştirene kadar Suriye'den asker çekmeyeceğini ifade etti. Haley ayrıca, ABD'nin Rusya ile ilişkilerinin Suriye'den dolayı sertleştiğini ancak hala daha iyi ilişki için umudunun olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 16:54
  1. suriye
  2. Nikki Halley

YORUM YAZ

  • Yavuz 1517Yavuz 151722 sa önce
    Er ya da geç suriye'den ve bu topraklardan çekilecek ve ait olduğunuz 10.000 km ötedeki topraklarınıza geri döneceksiniz. Bu arada size bir müjde vereyim. 2050 yılında abd diye bir devlet olmayacak. abd tamamen parçalanacak ve eyaletlere bölünecek. Bir şey biliyoruzda söylüyoruz. 21.asır TÜRK ve İSLÂM asrı olacaktır. Yaşayan herkes görecek. YERLİ VE MİLLİ UNSURLAR KAZANACAK. LİDERİMİZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'dır.
  • cihadcihad1 gün önce
    o petrol gö.. zünüze biyerlerinize tıkansında yemek yerine irin için inşallah gavur tohumları
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Antalya’da'çocuğum hasta 100 bin TL verin' diyerek banka soymak istedi
  1. Antalya’da'çocuğum hasta 100 bin TL..
  2. Ümraniye Mesire Alanı piknik sezonuna..
  3. Erdoğan, Stoltenberg'i kabul etti
  4. Doğu ve Güneydoğu’ya yardım
  5. Ümraniyeye Müjde! Yüzme Havuzu ve Spor..
  6. Yıldız oyuncu sezonu kapattı!
  7. Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda..
  8. Dortmund'da sakatlık şoku!
  9. Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda..
  10. Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Akıl..
  11. ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar..
  12. Yıldız oyuncu "Beşiktaş" maçı öncesi..
  13. Bağcılar’dan Bakırköy sahile 12..
  14. Roma dönemine ait 33 sikke ele geçirildi
  15. Polis: "Hasan Bey alkollü mü?"
  16. Donald Trump'ın Suriye'deki asıl planı..
  17. UEFA, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi..
  18. Bursaspor hazırlıklara başladı
  19. Ulan sahtekâr herif! Sen değil miydin..
  20. Timsah çalışmalara hemen başladı
Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.04.2018
Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?
Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?