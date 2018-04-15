ABD: Suriye'den çekilmeyeceğiz

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin Fransa ve İngiltere ile Suriye'ye düzenlediği saldırıdan sonra açıklama yaptı.

Haley, BMGK toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin hedeflerini gerçekleştirene kadar Suriye'den asker çekmeyeceğini ifade etti. Haley ayrıca, ABD'nin Rusya ile ilişkilerinin Suriye'den dolayı sertleştiğini ancak hala daha iyi ilişki için umudunun olduğunu söyledi.