ABD: “Suriye’den çekilme adım adım gerçekleşecek” ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD askerlerinin Suriye’den adım adım çekileceğini söyledi.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD askerlerinin Suriye’den adım adım çekileceğini söyledi.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 55. Münih Ulusal Güvenlik Konferansı’nda açıklamalarda bulundu. Jeffrey, ABD’nin birliklerini Suriye’den ani ve hızlı bir şekilde geri çekmeyeceğini belirtti. ABD’nin konuyla ilgili müttefikleriyle yakından temas kuracağını ifade eden Jeffrey, çekilmenin “adım adım” gerçekleşeceğini söyledi.

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