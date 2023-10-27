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Gündem ABD Suriye’de İran tesislerini yerle bir etti İran’dan çıt yok
Gündem

ABD Suriye’de İran tesislerini yerle bir etti İran’dan çıt yok

Yeniakit Publisher
2023-10-27 11:10:00 -
ABD Suriye’de İran tesislerini yerle bir etti İran’dan çıt yok

ABD gece yarısı İran Devrim Muhafızları tarafından kullanılan iki merkezin savaş uçaklarıyla vurulduğunu duyurdu. Ancak sürekli ABD’ye meydan okuyan İran’dan henüz hiçbir cevap gelmedi.

7 Ekim tarihinde savaş başlar başlamaz İsrail'e koşulsuz desteğini sunan ABD, hemen USS Gerald R. Ford uçak gemisinin başını çektiği filoyu Doğu Akdeniz'e konuşlandırdı. İran ve bölgenin en güçlü milis gücü Hizbullah'ın savaşa dahil olmasını engellemeyi hedefleyen Washington, hem Tahran hem de Beyrut'a uyarı üstüne uyarı yaptı.

 

İsrail-Lübnan sınırında Hizbullah ve İsrail birlikleri arasında çatışmalar on dokuzuncu gününe girdi. Hizbullah'ın roket saldırılarına İsrail ordusu savaş uçakları ya da sınırdan top atışlarıyla yanıt verdi. Zaman zaman insansız hava aracı saldırıları da gerçekleşti.

Geride kalan günlerde İsrail'e ait jetler ayrıca Suriye'nin başkenti Şam ve diğer büyük şehri Halep'teki havalimanlarına birkaç kez füze ateşledi.

Savaşın tüm Orta Doğu'ya yayılmasından korkulurken, ABD gece yarısı İran Devrim Muhafızları tarafından kullanılan iki merkezin savaş uçaklarıyla vurulduğunu duyurdu.
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Suriye'nin doğusunda yerel saatle 04.30'da sularında gerçekleşen hava saldırısına iki Amerikan F-16 savaş uçağı katıldı. Suriye-Irak sınırındaki Ebu Kemal'deki silah ve mühimmat depoları hedef alındı.

Saldırılarda İranlıların ölüp ölmediği henüz bilinmiyor.

Hava saldırıları için emir doğrudan ABD Başkanı Joe Biden tarafından verildi. Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada, bombardımanın Irak ve Suriye’deki ABD güçlerine yönelik saldırılara yanıt olduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, bu ay içinde ABD ve müttefiklerine yönelik Irak ve Suriye içinde 16 saldırı olduğunu açıkladı. Roket ve drone'ların kullanıldığı bu saldırılarda 21 askeri personelin yaralandığı kaydediliyor.

BIDEN'DAN HAMANEY'E DOĞRUDAN UYARI

Eş zamanlı olarak da Beyaz Saray’dan önemli bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada ABD Başkanı Joe Biden’ın, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i Ortadoğu’da bulunan ABD kuvvetlerinin hedef alınmaması konusunda uyardığı kaydedildi.

ABD Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby konuyla ilgili olarak, “Mesaj direkt olarak iletildi” dedi.

ABD'nin Suriye'de 900, Irak'ta ise yaklaşık 2 bin 500 askeri bulunuyordu. Pentagon, ayrıca 900 askerlik bir kuvvetin daha bölgedeki ABD askerlerinin güvenliği için görevlendirildiğini duyurdu.

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Yorumlar

SDK

HALA ANLAMADINIZMI İRAN EHLİ SÜNNET DÜŞMANIDIR,YAHUDI ABD DOSTUDUR,TEK AMACI MÜSLÜMANLARLA SAVAŞMAKTIR

543

ilk defamı vuruyorlar ne yapsın türkiyede abd nato üsleri var yetmiyor türkiyede nükleer silahlarda var yetmiyor ortadoğunun tamamında etrafındaki komşu ülkelerde nükleer silahlı ülkeler var ne yapsın allah aşkına soruyorum
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