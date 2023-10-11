  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milyonlarca kişi parasını yatırmıştı! Hat-San Gemi İnşaa kritik gelişmeyi Türkiye'ye duyurdu

Arap milyoner "Türkiye'de bunu yapmak istiyoruz" diyerek duyurdu! Apar topar geldiler

Acun Ilıcalı'dan şaşkına çeviren açıklama! Ağızlar bir karış açık kaldı

Akit Medya Grubu’na bir ödül daha! Karahasanoğlu ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı

Lübnan'ın ABD gemileri tarafından vurulacağını söyleyen Putin: Filistin toprakları, İsrail tarafından askeri güçle işgal edildi

Milyonlarca emekliye müjde verildi! 12 bin 500 TL ödeme yapılacak! O tarihte hesaplarınıza yatacak! Bu haber emekliye bayram ettirir

Eski Başkan Bursaspor Kulübü’nü ziyaret etti: Cavit Çağlar, yeşil sahalara geri dönüyor

Merkez Bankası’ndan flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye ilan edildi! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Akşener'den Erdoğan'a ittifak yanıtı!

Elon Musk'tan AB'ye X cevabı!
Dünya ABD Starlink'in askeri versiyonunu test etti
Dünya

ABD Starlink'in askeri versiyonunu test etti

Yeniakit Publisher
2023-10-11 22:11:00 - 2023-10-11 22:14:44
ABD Starlink'in askeri versiyonunu test etti

ABD ordusu, Elon Musk'ın 'Starlink' uydu sisteminin askeri versiyonunun deneme testlerini başarılı şekilde tamamladığını duyurdu.

The Defence Post'un haberine göre, ABD ordusu, güvenli bir ağ oluşturmak amacıyla alçak dünya yörüngesindeki uyduları kullanan Starlink'in "Starshield" isimli versiyonunu test etti.

Albay Brandon Teague, ana istasyonda denemeler yapıldığını ve bütün sistemlerin kusursuz şekilde çalıştığını aktardı.

Teague, "Halihazırda kendi uydu iletişim sistemimiz var, ancak Starshield ihtiyaç duyulması halinde yedek iletişime sahip olmamız için bize başka bir araç sunuyor." dedi.

Sistem, ana iletişim hatlarının "düşmanlar" tarafından tahrip edilmesi halinde yedek iletişim ağı olarak kullanılacak.

ABD ordusu, Starshield'i gelecek ay Hawaii eyaletinde daha ileri testlere tabii tutmayı planlıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fatih Erbakan'dan ittifak mesajı!
Fatih Erbakan'dan ittifak mesajı!

Siyaset

Fatih Erbakan'dan ittifak mesajı!

Değil 5 isterse 55 belediye versin! Ali Babacan’dan CHP’ye ittifak resti
Değil 5 isterse 55 belediye versin! Ali Babacan’dan CHP’ye ittifak resti

Siyaset

Değil 5 isterse 55 belediye versin! Ali Babacan’dan CHP’ye ittifak resti

Akşener'den Erdoğan'a ittifak yanıtı!
Akşener'den Erdoğan'a ittifak yanıtı!

Gündem

Akşener'den Erdoğan'a ittifak yanıtı!

Akit Medya Grubu’na bir ödül daha! Karahasanoğlu ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı
Akit Medya Grubu’na bir ödül daha! Karahasanoğlu ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı

Gündem

Akit Medya Grubu’na bir ödül daha! Karahasanoğlu ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı

İsmail Demir’den ALTAY Tankı açıklaması
İsmail Demir’den ALTAY Tankı açıklaması

Gündem

İsmail Demir’den ALTAY Tankı açıklaması

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri bombayı patlattı
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri bombayı patlattı

Ekonomi

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri bombayı patlattı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23