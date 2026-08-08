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Dünya ABD söylemekten utanıyor ama gerçek: Orduya yakın kaynaklar itiraf etti
Dünya

ABD söylemekten utanıyor ama gerçek: Orduya yakın kaynaklar itiraf etti

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ABD söylemekten utanıyor ama gerçek: Orduya yakın kaynaklar itiraf etti

CNN International'ın üst düzey ordu kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in son haftalarda İran ile yaşanan çatışmalardan çıkış yolları aradığı ve askeri seçeneklerin sınırlarına dikkat çektiği iddia edildi. Caine'in sadece hava operasyonlarıyla hedeflere ulaşmanın imkansız olduğunu ve mevcut adımların ters tepebileceğini kabine üyelerine ilettiği öne sürüldü.

ABD’li CNN International yayın kuruluşunun 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre Genelkurmay Başkanı Dan Caine, son birkaç haftadır Başkan Donald Trump’ın üst düzey danışmalarına ABD’nin İran’la savaştan bir çıkış yolu bulması gerektiğini söyledi. Caine şu anda değerlendirilen askeri seçeneklerin ters tepebileceğine ve yalnızca hava saldırılarıyla yönetimin hedeflerine ulaşmasının mümkün olmadığına inandığını ifade etti. Kaynaklardan biri, "Caine bir çıkış yolu arıyor" dedi. Kaynaklardan ikisinin belirttiğine göre Caine, çatışmayı tırmandıracak askeri seçenekler hakkındaki endişelerini diğer önemli kabine yetkilileriyle, özellikle CIA Başkanı John Ratcliffe, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı James David Vance ile görüştü ve savaştan çıkış yolu bulma ihtimalini gündeme getirdi.

Caine, son zamanlarda kurumlar arası koordinasyonu kolaylaştırmak ve Başkan’la yapılacak görüşmeler öncesinde aynı fikirde olmalarını sağlamak amacıyla Trump’ın benzer görüşlere sahip bazı önemli danışmanlarıyla özel görüşmeler yaptı. Kaynaklara göre amaç, ABD askerlerinin karaya çıkarılmasını içermeyen seçenekler de dahil olmak üzere mevcut askeri seçeneklerin sınırlamalarını ve sakıncalarını açıkça ortaya koymaktı. Kaynaklardan biri, Caine’in Trump’ın kabinesindeki diğer üst düzey ulusal güvenlik yetkilileriyle İran savaşı hakkında yaptığı görüşmelere ilişkin, "Bence bu sadece orduyu koruma yöntemi" dedi.

Trump, İran’a kara birlikleri konuşlandırma fikrine sürekli olarak karşı çıkmış, bunun yerine hava bombardımanının İran’ı anlaşmaya zorlayabileceğine inandığını belirtmişti. Kaynaklar, Caine ve Trump’ın kabinesindeki diğer bazı isimlerin bu sonucun muhtemel olmadığını düşündüğünü, bunun yerine Trump’ın kendi parametrelerine uyan başka seçenekler geliştirmeye çalıştığını aktardı.

CNN haberi, Trump’ın genel olarak ABD mühimmat stoklarının yeterli olmasına rağmen bazı mühimmat türlerinin tedarikinin "biraz daha kısıtlı" olduğunu söylemesinden bir gün sonra geldi.

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Yorumlar

ABD, emperyalistlerin hizmetlisi şiii İran'ı düşünüyor.

paradan puldan mühimmatların azalmaya başladığından değil, hepsi yerine konulur; karşılıksız para basan ABD'de. gavur ABD, Müslüman Katliamlarındaki ortağı ve İsrail'in perde arkasından destekçisi ve alan açıcısı şiii İRan'ın parçalanmasından çekiniyor. Müslümanların karşısında bir duvar olan, Müslümanların ayağa kalkmasını engelleyen ve birlik ve beraberliklerine engel olup İsrail'in bölgede yaşamını sağlayan ve emperyalistlerin bir nevi iti olan münafık İran'ı kaybetmekten korkuyor gavur ABD. Bölgede Müslüman Katili olacak ve dolaylı olarak İsrail'e destek olacak şiii İran rejimi gibi bir Ülke bulması zor ABD'nin. Mesele para meselesi değil.
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