ABD, Somaliler için geçici koruma statüsünü bitirecek

ABD İç Güvenlik Bakanı'nın, "Somali'deki ülke koşulları, yasanın Geçici Korumalı Statü şartını artık karşılamayacak kadar iyileşti" dediği belirtildi.

Fox News'in haberine göre, Trump yönetimi ABD'deki binlerce Somalilinin geçici koruma statüsüne son vererek 17 Mart'a kadar ülkeyi terk etmelerini istiyor.

Haberde ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in şu sözlerine yer verildi: “Somali'deki ülke koşulları, yasanın Geçici Korumalı Statü şartını artık karşılamayacak kadar iyileşti.”

Kasım ayında Trump, Minnesota'da yaşayan Somalililer için geçici sınır dışı korumalarını derhal sonlandıracağını ve 1991 yılında eski Cumhuriyetçi Başkan George H.W. Bush döneminde başlayan bir programın sona ermesini hızlandıracağını söylemişti.

Trump daha önce Demokrat Vali Tim Walz döneminde Minnesota'yı “hileli kara para aklama faaliyetlerinin merkezi” olarak nitelendirmiş ve Somali'deki Eş Şebab grubunun Minnesota'da işlenen dolandırıcılıktan yararlandığına dair birkaç Cumhuriyetçi milletvekili tarafından paylaşılan doğrulanmamış haberleri gündeme getirmişti.

Son birkaç gün içinde on binlerce kişi, bir kadının federal göçmenlik ajanı tarafından öldürülmesini protesto etmek üzere Minneapolis'te yürüyüş düzenledi.

Fox News'in ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde

Geçici Koruma Statüsü (TPS) kapsamında 2,471 Somali vatandaşı bulunuyor ve 1,383 kişinin de TPS başvurusu beklemede.

Kaynak: Mepa News