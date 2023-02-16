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Dünya ABD Senatosundan oylama! Kabul edildi
Dünya

ABD Senatosundan oylama! Kabul edildi

ABD Senatosunda, 4 Şubat'ta ABD ordusu tarafından düşürülen "casus balon" hadisesi nedeniyle Çin'i kınayan iki karar tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 19:34:00 -
ABD Senatosundan oylama! Kabul edildi

ABD Senatosunda, ülke hava sahasında tespit edilen ve 4 Şubat'ta ABD ordusunca düşürülen "casus balon" hadisesi nedeniyle Çin'i kınayan iki karar tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.

ABD Kongresinin üst kanadı Senato'da milletvekilleri, "Çin Komünist Partisinin, ABD toprakları üzerinde yüksek irtifa balonu kullanarak ABD egemenliğini küstahça ihlal etmesinin kınanması" ve "Senato'nun, Çin Komünist Partisinin uluslararası hukuku ihlal ederek ABD'ye bir gözetleme balonu göndermek suretiyle istihbarat faaliyetinde bulunmasının kabul edilemez olduğu ve kınanması gerektiği yönündeki kararı" başlıklı karar tasarılarını oyladı.

İki karar tasarısı da Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekillerinin oybirliğiyle kabul edildi.

ABD'nin hava sahasının Çin başta olmak üzere yabancı ve düşman devlet aktörlerinden korunmasının ülke politikası olduğuna işaret edilen karar tasarılarında, Çin'in, ABD vatandaşları, toprakları ve varlıkları üzerindeki istihbarat faaliyetlerine yönelik tüm girişimleri konusunda ABD Başkanı Joe Biden'a, ABD halkı ve Kongre'ye karşı şeffaf olması çağrısı yapıldı.

Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisinde de "casus balon" olayı nedeniyle Çin'in kınandığı benzer bir karar tasarısı 9 Şubat'ta oybirliğiyle kabul edilmişti.

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Yorumlar

Abdullah Murat

İstişare islamdada vardır. Fakat Allahın sınırlarının gözetilmesi isyan edilmemesi sakınılması kuralı ile. Hakkında açık hüküm bulunan konular müstesna. istişarede bir delile dayanada üstün gelmektedir. Allahın indirdiği ile hükmetmeme işi ise oylamada yapsanız referandumada götürseniz aynıdır hatta beterin beteridir Açık olarak Allahın insanlara korumaları için emanet izzet ve şereflerinin yegane kaynağı kutasalı insanlardan korkmak veyahut geçici aldatıcı fakat murdar olan BİR METALANMA KARŞILIĞI SATMAKTIR Bu işi işleyenler KAFİRLERİN TEKENDİLERİDİR buyurulmaktadır. Bu sebeple demokrasi ilamın içinde yeniden tanımlanmaları Allahın hükümlerince sınırlarınca sınırlanmış ve yönverilmiş şirk ortak koşmaktan sakınan çünkü beşerlere boyun eğmek şirke sebep kılınmıştır ve Allah şirk koşana cenneti haram kılmıştır. bir milletin istişare üzere iradesidir şeklinde. Evlilik miras ticaret vergi dost düşman edinme savaş barış müttefik olma kılık kıyafet yeme içme eğitim.. tümü Allaha teslimiyet ve boyun eğiş Allah ve önder komutan ve devlet adamı olan elçisi Hz Muhammedin sav hüküm konularıdır. O dinin adaletin düzenin temel yapı taşı olan devletin yönetilmesindede örnektir.
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