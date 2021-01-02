ABD savunma bütçesi kabul edildi

Trump'ın veto ettiği 2021 Savunma Bütçesi, Senato'da 13'e karşı 81 senatörün oyunu aldı. Trump'ın veto yetkisi ilk kez aşılırken, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları ve F-35 savaş uçakları da yasada yer aldı.

23 Aralık'ta Trump'ın veto ettiği yasa, Temsilciler Meclisi'nde onaylandıktan sonra Senato'da ele alındı. 740 milyar dolarlık savunma bütçesi için özel olarak toplanan Senato, yasaya 3'te 2 çoğunlukla kabul oyu verdi. Böylece 740 milyar dolarlık savunma bütçesi, 4 yıllık görev süreci içinde Trump'ın veto yetkisini aşarak yasalaşan ilk tasarı oldu

Yasayla Pentagon'un 635,5 milyar dolarlık temel bütçe ve 69 milyar dolar savaş fonuna erişiminin önü açılmış oldu. Bütçenin 8,9 milyar doları ise tasarının yetki alanları dışındaki alanlarda harcanacak.

Yasada Türkiye'yi ilgilendiren iki madde yer aldı. Bunlardan biri F-35 savaş uçakları bir diğeri ise CAATSA yaptırımları. Hava kuvvetlerinin gücünün arttılmasına yönelik maddede Savunma Bakanlığı'na F-35 savaş uçağı alma yetkisi tanındı. Türkiye’nin satın aldığı 6 adet F-35 uçağı ise, Amerikan Hava Kuvvetleri'nin kullanım yetkisine verildi.

Türkiye ile ilgili bir diğer madde ise CAATSA yaptırımları oldu. Rusya'dan alınan S 400 Füze Savunma Sistemlerinin alımına müdahil olanlara yaptırım böylece yasalaşmış oldu. Trump yönetimi Türkiye'ye zaten söz konusu yaptırımları uyguladığı için yeniden yaptırım uygulanması beklenmiyor.