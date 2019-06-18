ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan’ın mektubuna Bakan Akar tarafından cevabi mektup gönderildi
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın 6 Haziran 2019 tarihli mektubuna bugün itibariyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevabi bir mektup gönderildi.18 Haziran 2019 Salı 13:51
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın 6 Haziran 2019 tarihli mektubuna bugün itibariyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevabi bir mektup gönderildi.
Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulandı; bilinen görüşler detaylı olarak aktarıldı.
Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edildi.
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