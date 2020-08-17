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Aktüel

ABD savaş uçağı Esed rejimine ait kontrol noktasını vurdu: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 12:41:29 -
ABD savaş uçağı Esed rejimine ait kontrol noktasını vurdu: 1 ölü, 2 yaralı

HASEKE (AA) - ABD'ye ait savaş uçağının Haseke kırsalında rejime ait kontrol noktasını hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 1 rejim askeri öldü, 2 asker yaralandı.

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, ABD askeri konvoyu, Haseke kırsalında yer alan Kamışlı ilçesinin güneyindeki Ebu el-Deheb köyünden geçerken Esed rejimine ait askeri kontrol noktasına takıldı.

Konvoyun geçiş izni vermeyen rejimin kontrol noktasına ABD uçakları ağır makineli silahla ateş açtı.

En az 1 rejim askerinin öldüğü saldırıda yaralanan 2 asker hastaneye sevk edildi.

- Rejimin Haseke'deki varlığı

Terör örgütü YPG/PKK ve Esed rejimi, Haseke kentini birlikte yönetiyor.

Rejim güçleri Haseke il merkezindeki Kevkep Dağı, güvenlik birimi ve 156. Tugayı kontrol ediyor. Kamışlı ilçe merkezinde ise rejime ait bir havaalanı ve askeri tugay ile bir güvenlik birimi yer alıyor.

Haseke ilindeki bazı devlet kurumları ise Esed rejiminin kontrolünde bulunuyor.

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