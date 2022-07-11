ABD savaş uçağı denize düştü
Akdeniz'de sert rüzgara giren ABD gemisi Harry S. Truman gemisinde görev yapan F-18 savaş uçağı denize düştü.
Birçok deniz yolunda savaş gemilerini bulunduran ABD’nin Akdeniz’de görevli Harry S. Truman adlı gemisi rüzgardan etkilendi.
Gemide konuşlu halde bulunan F-18/A isimli savaş uçağı, rüzgarın etkisiyle denize devrildi.
ABD açıklama yaptı
ABD Donanması 6. Filo Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, F/A-18 Super Hornet jetinin 8 Temmuz'da Akdeniz'deki yoğun rüzgar ve şiddetli yağmur nedeniyle konuşlu olduğu Harry S. Truman uçak gemisinden "denize uçtuğu" bildirildi.
Bir denizci hafif yaralı
Olayın geminin denizde ikmal yaptığı sırada meydana geldiği kaydedilirken, "Beklenmedik ağır hava koşullarında yaşanan olayda bir denizci hafif yaralandı." bilgisi verildi. Olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtilen açıklamada başka detay verilmedi.
Truman uçak gemisi görev grubu aralıktan bu yana Akdeniz’de konuşlu bulunuyor.