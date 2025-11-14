  • İSTANBUL
Gündem ABD savaş hazırlığında! Maduro’yu baskı ile düşüremedi
CBS News'in kaynaklara dayandırdığı habere göre, Amerikalı komutanlar Donald Trump'a Venezuela'ya karşı olası askeri harekat için gözden geçirilmiş planları sundu. Savaş her an başlayabilir

Televizyon kanalı, çeşitli kaynaklara dayanarak, "Üst düzey askeri yetkililer Çarşamba günü Trump'a Venezuela'ya yönelik olası operasyonlar için mevcut seçenekleri sundular; bunlar arasında Venezuela topraklarına yönelik saldırılar da yer alıyor." dedi.

Özellikle Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Kaine ve diğer üst düzey yetkililer, ABD Başkanı'na "önümüzdeki günler için" askeri seçenekler hakkında bilgi verdiler.

 

Kanalın kaynakları ayrıca, ABD istihbaratının da olası operasyonlar için bilgi sağlamaya yardımcı olduğunu belirtti.

Ancak CBS News'e konuşan iki kaynak, henüz nihai bir kararın alınmadığını söyledi.

Geçtiğimiz Salı günü, USS Gerald R. Ford uçak gemisi liderliğindeki bir ABD Donanması uçak gemisi taarruz grubunun, Karayip Denizi, Orta Amerika ve Güney Amerika'yı kapsayan ABD Güney Komutanlığı sorumluluk alanına girdiği bildirildi. ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü Bilgi Servisi, ABD Donanması'nın Karayipler'deki uçak gemisi taarruz grubunun şu anda 11 gemiden oluştuğunu bildirdi.

Daha önce Amerikan medyası, Trump'ın Amerikan toprakları dışındaki Latin Amerika uyuşturucu kartellerini hedef almak için ordunun gizlice kullanılmasını emrettiğini bildirmişti. Daha sonra, Amerikan yetkilileri, ABD'ye göre uyuşturucu taşıyan bölgedeki gemilere yönelik saldırıları defalarca rapor etti.

Daha sonra medya kuruluşları, Washington'un Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun istifasını zorlamak amacıyla Venezuela'ya karşı baskı kampanyası yürüttüğü yönündeki haberleri defalarca kaynaklara dayandırdı.

