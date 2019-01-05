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ABD savaş gemisini bombalamıştı... Yemen'de öldürüldü!

CENTCOM, 2000 senesinde 17 ABD askerinin öldüğü, ABD "USS Cole" savaş gemisine yönelik bombalı saldırıyı planlayan El Kaide üyesi Cemal el Bedevi'nin Yemen'de öldürüldüğünü açıkladı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 09:14
ABD savaş gemisini bombalamıştı... Yemen'de öldürüldü!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sözcüsü Albay Bill Urban yaptığı açıklamada, "Cemal el Bedevi'nin öldürüldüğü bilgisinden haberimiz var. ABD kuvvetleri 1 Ocak'ta Yemen'in Marib ilinde USS Cole bombalı saldırısına adı karışan El Kaide elebaşılarından Cemal el Bedevi'nin hedef alındığı güdümlü bir saldırı düzenledi." ifadesini kullandı.

Albay Urban, saldırının kesin sonuçlarına ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtirken, Amerikan medyasına konuşan bazı istihbarat kaynakları da Bedevi'nin tek başına aracıyla seyir halinde iken vurulduğunu bildirdi.

TEROR

2000'deki saldırı

Bedevi, 12 Ekim 2000 tarihinde ABD donanmasına ait "USS Cole" savaş gemisine yönelik bombalı saldırıdaki rolü nedeniyle ABD tarafından aranıyordu.

Savaş gemisine yönelik saldırıda 17 Amerikan askeri ölmüştü.

ABD tarafından başına 5 milyon dolar ödül konulan Bedevi, 2003'te Yemen'de tutuklanmış ancak kısa bir süre sonra kaçmayı başarmıştı.

Daha sonra 2004'te tekrar tutuklanan Bedevi, 2006 yılında tekrar kaçmıştı.

Kaynak: AA

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 09:14
  1. ABD
  2. El Kaide
  3. USS Cole
  4. Cemal el Bedevi
  5. ABD savaş gemisi
  6. saldırı

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