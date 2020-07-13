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Aktüel

ABD savaş gemisinde yangın çıktı

Sebebi henüz bilinmeyen yangında en az 21 kişinin yaralandığı bildirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-13 02:56:35 -
ABD savaş gemisinde yangın çıktı

WASHINGTON (AA) - ABD Donanmasına ait "USS Bonhomme Richard" adlı savaş gemisinde büyük çaplı yangın çıktığı ve en az 21 kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD Deniz Yüzey Kuvvetleri Pasifik Filosu Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Mike Raney, amfibi taarruz gemisinde çıkan yangına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Raney, açıklamasında, geminin California eyaletine bağlı San Diego kentindeki askeri limanda olduğunu ve kısa bir süre önce bakım ve onarıma alındığı belirtti.

Yaklaşık 1000 mürettabat kapasitesine sahip gemide hafta sonu olması nedeniyle yangın esnasında sadece 160 mürettebatın olduğunu kaydeden Mike Raney, hafif şekilde yaralanan 4 sivil ile 17 mürettebatın hastaneye nakledildiğini ifade etti.

Yangının çıkma sebebi henüz belirlenemezken, San Diego sahil güvenlik ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için kapsamlı bir çalışma başlattığı belirtildi.

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