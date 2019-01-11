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ABD savaş gemisinde dikkat çeken detay! Hazır kıta bekledi

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Fort McHenry (LSD-43) adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Boğaz'dan geçen gemide bulunan uçaksavarın başında, bir askerin 'hazır kıta' beklemesi dikkatlerden kaçmadı.

11 Ocak 2019 Cuma 15:22

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 186 metre uzunluğunda ki, USS Fort McHenry (LSD-43) adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara denizine açıldı. Savaş gemisinde bulunan uçaksavarın başında bir askerin beklediği görüldü.

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait USS Fort McHenry (LSD-43) isimli savaş gemisi, geçtiğimiz pazar akşamı İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılmıştı. Gemi bugün saat 09.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Bir asker uçaksavarın başında bekledi

Savaş gemisine güvenlik nedeniyle Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Savaş gemisinin ön kısmında bulunan uçaksavarın başında bir askerin beklediği görüldü. ABD savaş gemisi saat 10.30 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan çıkarak Marmara Denizi'ne açıldı.
Savaş gemisinde bulunan uçaksavarın başında bir askerin beklediği görüldü.

 

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 15:22
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