ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı Amerika Birleşik Devleti'ne Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

ABD Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Ege Denizi yönünden boğaza giren ABD Deniz Kuvvetlerine ait 103 metre uzunluğundaki transfer gemisi "USNS Yuma", bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı. Boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik ekiplerinin botla eşlik ettiği gemi, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.

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