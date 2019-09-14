ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı
Amerika Birleşik Devleti'ne Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.14 Eylül 2019 Cumartesi 11:41
ABD Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi yönünden boğaza giren ABD Deniz Kuvvetlerine ait 103 metre uzunluğundaki transfer gemisi "USNS Yuma", bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik ekiplerinin botla eşlik ettiği gemi, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
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