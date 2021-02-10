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Gündem ABD savaş gemileri peş peşe Boğaz'da harekete geçti! Gemilerdeki askerler...
Gündem

ABD savaş gemileri peş peşe Boğaz'da harekete geçti! Gemilerdeki askerler...

ABD savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan peş peşe geçiş yaptı. Gemideki askerlerin güvertede meraklı gözlerle Boğaz'ı seyrettiği anlar dikkatlerden kaçmadı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 12:51:00 -
ABD savaş gemileri peş peşe Boğaz'da harekete geçti! Gemilerdeki askerler...

İstanbul Boğazı'ndan ABD savaş gemiler peş peşe geçiş yaptı. Gemilerin güvertesindeki çok sayıda askerlerin İstanbul Boğazı'nı seyrettiği görülürken o anlar böyle görüntülendi.

ABD savaş gemileri 1 saat arayla İstanbul Boğazı'ndan geçti. ABD Donanmasına ait DDG 78 Borda numaralı 'USS Porter' adlı füze fırkateyni saat 08.00 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Yaklaşık 1 saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü. Savaş gemisinin ön ve arka bölümünden silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görülürken diğer askerlerin güvertede Boğaz'ı seyrettiği görüldü. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi, Marmara Denizine açıldı.

İkinci gemi bir saat sonra geçti

'USS Porter' füze fırkateyninden yaklaşık 1 saat sonra ise DDG 75 Borda numaralı 'USS Donald Cook' adlı füze fırkateyni Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. İkinci savaş gemisi de yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açıldı. ABD savaş gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçmesinin ardından ABD'nin son 2 savaş gemisi de Karadeniz'den ayrılmış oldu. ABD savaş gemilerinin geçişlerine çok sayıda sahil güvenlik botu da eşlik etti.

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