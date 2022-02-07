ABD savaş çıkarmak için uğraşıyor! Pentagon-medya dezenformasyon peşinde

Pentagon-medya dezenformasyon peşinde! Rusya 72 saatte Kiev'e ulaşır. ABD Genekurmay Başkanı Milley'ın gizli bir toplantıda söylediği, “Rus işgali durumunda başkent Kiev 72 saat içinde düşer, 15 bin Ukrayna, 4 bin Rus askeri ölür” sözleri basına sızdırıldı.

Dünya diken üstünde Rusya-Ukrayna sınırındaki gelişmeleri takip ederken ABD'de gerçekleşen gizli bir toplantıdan sızan bilgiler ABD'nin olası savaşla ilgili yaptığı planlamaları ortaya çıkardı. ABD Genelkurmay Başkanı Milley tarafından yapılan açıklamalardan sızan sözler dünyanın gündemine oturdu.

AP'nin servis ettiği bir habere göre, ABD'li yetkililer, bir Rus işgalinin Ukrayna ordusunu nispeten hızlı bir şekilde alt edebileceğini, ancak Moskova'nın işgali sürdürmekte ve olası bir ayaklanmayla baş etmekte zorlanabileceğini söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley tarafından yapılan açıklamalar ise Washington'un bu ihtimalin gerçekleşmesine hazırlıklı olduğunu gözler önüne serdi. Milley, 2 ve 3 Şubat'ta kapalı kapılar ardında yapılan brifinglerde milletvekillerine, tam ölçekli bir Rus işgali durumunda başkent Kiev'in 72 saat içinde düşebileceğini belirtti. Gizli toplantıda masaya yatırılan konulara ulaşan Fox News, Milley'in böyle bir durumda 15 bin Ukrayna, 4 bin Rus askerinin ölümü ile sonuçlanacağını açıkladığını sayfasına taşıdı.

Batılı istihbarat değerlendirmeleri ayrıca Kiev hükümetinin bu süre içinde kalacağına ve yaklaşık 5 milyon mülteciyi içeren bir insani krize yol açacağına inanıyor. Aynı raporlarda olası bir savaşın 50 bin sivilin ölümüne ve 5 milyon mülteciyi içeren bir insani krize sebep olabileceğinin altı çiziliyor. Analizde, krizin diplomatik bir çözüme kavuşturulma olasılığının giderek zayıfladığı sonucuna varılıyor.

Kremlin ise bölgeye yaptığı askeri yığınağın bir işgal hazırlığı olduğu iddialarını kesin bir dille reddediyor.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, "Ukrayna ile olası bir savaş en fazla 3-4 gün sürer" dedi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, olası bir savaşta kimsenin kendilerine karşı duramayacağını belirterek, "Ukrayna'nın bizimle asla savaşmayacağı çok net. Bu savaş en fazla üç veya dört gün sürer. Bize karşı savaşacak kimse olmaz" dedi. Lukaşenko, Avrupa'nın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) güçleriyle savaşma fikrinin boş bir fikir olduğunu anladığını ifade ederek, "Bunu görmüyorlar mı? Bizimle, özellikle de Rusya ile savaşmanın beyhude olduğunu anlıyorlar. Bir tür nükleer ve diğer silahlardan bahsetmiyoruz. Ama bize dokunmamaları daha iyi. Bize dokunmayın" diye konuştu. Kasım 2021'in ilk günlerinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasında, iki ülkenin ekonomi ve askeri alanlarda üzere işbirliğinin derinleştirilmesini öngören anlaşma imzalanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna-Rusya krizini görüştü. Stoltenberg ve Leyen, görüşmenin ardından 'saldırganlığın artması' durumunda yaptırım uygulanacağı mesajını verdi. Stoltenberg, "Olası yaptırımlar da dahil olmak üzere sonraki adımlarda NATO ve AB arasında yakın koordinasyonun sürdürülmesi önemlidir" dedi. Leyen ise "Diplomatik bir çözümün bulunabileceğini ummakla birlikte, Rusya'nın daha fazla saldırganlığı, kesin bir yanıt ve sağlam yaptırımlarla karşılanacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Akşam