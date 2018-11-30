ABD sallandı! Tsunami alarmı verildi

ABD'nin Alaska eyaletinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Tsunami alarmı verildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Anchorage kentinin 12 kilometre kuzeyi olduğunu duyurdu.

Açıklamada, 40 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntıdan sonra Alaska'nın güney sahilleri için tsunami uyarısı verildi.

Anchorage'da binaların sallanmasına yol açan depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

CNN: Tsunami alarmı verildi

CNN International, depremden sonra tsunami alarmı verildiğini bildiriyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, tsunami dalgalarının ABD ve Kanada'nın Pasifik kıyılarında tehlikeli olabileceği uyarısını yaptı. Tsunaminin özellikle Cook Inlet ve Senai Yarımadası kıyılarını etkilemesi bekleniyor.

CNN, depremden sonra sosyal medyada yayınlanan görüntülerde panik havasının görüldüğünü de aktarıyor. Görüntülerde sıra altlarına giren çocuklar ve devrilen market rafları yer alıyor.

ABD'nin batı kıyıları, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.