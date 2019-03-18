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ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımının büyük bir sorun olduğunu açıkladı.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:44
ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye ile ilişkilerde pek çok sorun olduğunu belirtirken "S-400 denen Rus hava savunma sistemi alımıyla ilgili endişeliyiz; bu büyük bir sorun" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'den F-35'leri kasımda beklediklerini söylerken teslimatın önündeki engel olarak gösterilen Rusya'dan S-400 alımıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan sert çıkış geldi.

Amerikan basınına göre Trump'ın dış politikadaki akıl hocası haline gelen Bolton, ABD-Türkiye ilişkilerine ayakbağı olan pek çok büyük engel bulunduğunu, S-400'ün bunlardan birini oluşturduğunu söyledi.

Pazar günü AM 970 radyo kanalında John Catsimatidis'in programına konuk olan 'şahinlerin şahini', "S-400 denen Rus hava savunma sistemi alımıyla ilgili endişeliyiz; bu büyük bir sorun" dedi.

'Türkiye ABD'nin dostu mu, düşmanı mı?"

Catsimatidis'in "Türkiye ABD'nin dostu mu düşmanı mı" sorusu üzerine Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı ilişkileri olumsuz etkileyen pek çok sorun olduğunu anlattı:

İsrail ile ilişkiler

"Biliyorsun onlar (Türkiye) hala NATO müttefiği, ama İsrail'deki yakın dostlarımızla ilişkileri çok kötü, bu ilgilendiğimiz bir mesele… Suriye'deki savaş bağlamındaki anlaşmazlıklar da bir başka mesele…"

"Trump Türkiye ile iyi ilişkiler istiyor"

Bolton, "Bence Başkan Trump Türkiye ile iyi ilişkilerin olmasını ister, ABD'nin Türkiye ile ticaretinin arttığını görmek ister, ama Suriye'de ve bölgenin geri kalanında bazı sorunlarla ilgili bize yadım etmelerine ihtiyacımız var" diye ekledi.

Pentagon, S-400 alımını gerçekleştirmesi halinde Türkiye'ye üretim ortakları arasında bulunduğu F-35'lerin teslim edilmemesi yönünde lobi yapıyor.
Geçen hafta Pentagon Sözcüsü Charlie Summers, Ankara'nın S-400 anlaşmasını iptal etmemesinin ABD ile Türkiye arasındaki askeri ilişkiler açısından vahim sonuçları olacağını söyleyip "S-400'leri alırlarsa F-35'leri beklemesinler" demişti.

Türkiye'nin 2017'de imzaladığı Rusya'dan S-400 alımı için 2.5 milyar dolarlık anlaşması uyarınca 4 S-400 bataryasının teslimatı bu yıl başlayacak.

Washington, anlaşmadan vazgeçmesi için baskı uyguladığı Ankara'ya 3.5 milyar dolarlık Patriot hava savunma sistemi satmayı önerdi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:44
  1. Ankara
  2. ABD
  3. bolton

YORUM YAZ

  • MahoMaho43 dk önce
    Türkiye'yi bölüp parçalamalarına yardımcı olursak, Sisi'ye, Salman'a, yahudiye ses çıkarmazsak ABD nin dostu oluyoruz demek ki. Amma daABD gibi bulunmaz dostumuz varmış.
  • dursundursun1 sa önce
    israilin natoya kabulü nasıl olmuştu.yeterince hatırlayamadım.
  • ......1 sa önce
    Evet. Büyük bir sorun. Ne yapacaksın? Evelemeyi gevelemeyi bırak, ne yapacaksın onu söyle...
  • SelimSelim1 sa önce
    Dost mu düşman mı sorusu artık bizim için geride kaldı. Son Fetö, Darbe, PYD desteklerinden açıkça gördük ki ABD Türkeyinin düşmanı. Ve bu düşmana karşı hangi silah alınması gerekiyorsa alınmalıdır.

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