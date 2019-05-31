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ABD S-400 konusunda bir ülkeyi daha tehdit etti!

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'den sonra bir ülkeye daha S-400 konusunda uyarılarda bulundu. ABD'li üst düzey bir yetkili, "S-400 anlaşması, Hindistan'ın CAATSA (ABD Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma Yasası) yaptırımları nedeniyle önemli" dedi.

31 Mayıs 2019 Cuma 16:11
ABD S-400 konusunda bir ülkeyi daha tehdit etti!

Türkiye’nin Rus S-400’ü almaması için her gün tehdit üstüne tehdit yağdıran ABD’nin hedefinde şimdi de Hindistan var. ABD’li bir yetkili, Hindistan’ın S-400 hava savunma sistemlerinin alımı konusunda ‘doğru tercih’ yapmasıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Rus S-400 hava savunma sistemlerini almaması için Türkiye'ye karşı ekonomik ve siyasi baskı uygulayan ABD'nin hedefinde şimdi de Hindistan var.

ABD'li bir yetkili, Hindistan'ın S-400 hava savunma sistemlerinin alımı konusunda ‘doğru tercih' yapmasıyla ilgili uyarılarda bulundu.

"ABD yaptırımları nedeniyle önemli"

Times of India'da yer habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, “S-400 anlaşması, CAATSA (ABD Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma Yasası) yaptırımları nedeniyle önemli. İleri teknoloji işbirliği konusunda neyi imkânsız kıldığını göstermesi açısından da önemli” ifadelerini kullandı.

ABD'nin kendi sistemlerinin yabancı sistemlerle karışmasına kesinlikle karşı olduğunu söyleyen yetkili, ‘S-400 alımının tehdit oluşturacağını' dile getirerek, “Bu nedenle Hindistan askeri ilişkilerinin nereye gideceğini, en yüksek teknolojiyi ve çalışma ortamını kiminle paylaşacağını seçmek zorunda” dedi.

Hindistan, geçen yılın ekim ayında Rusya'yla hava savunma sistemi S-400'leri almak için anlaşma imzalamıştı.

ABD Kongresinin 2017'de çıkardığı CAATSA, Rus savunma ve istihbaratıyla ilişkili kurum ve kuruluşlarla iş yapan üçüncü ülke ve şirketlere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 16:11
  1. ABD
  2. S400
  3. s400 füze

YORUM YAZ

  • GözcüGözcü45 dk önce
    Bak biz geri adım attık bile , bir telefon görüşmesi , anlaşma tamam,s400 alımı erteleniyor ...
  • fahrettinfahrettin2 sa önce
    güclu bir havasavunma sistemiyle bunlarin ucaklarida füzeleride pasif kalacagi icin, ve karagücü icin askerlerininde götü yetmedigi icin, tabiki istemez, diger ülkelerin savunmasinin olmasini, yoksa nasil dünyanin jandarmasini oynayacaklar ?
  • sukrusukru4 sa önce
    ABD,nin caatsa karizmasını ilk çizen ülke biz olacağız.Sonra o kapıdan diğer ülkelerde geçecek.
  • KanunîKanunî4 sa önce
    S-400 ler hayırlısı ile bir gelsin ve kurulsun hele , yorum nasıl yapılırmış o zaman tüm dünya görecek inşallah.

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