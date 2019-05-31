ABD S-400 konusunda bir ülkeyi daha tehdit etti!

Türkiye’nin Rus S-400’ü almaması için her gün tehdit üstüne tehdit yağdıran ABD’nin hedefinde şimdi de Hindistan var. ABD’li bir yetkili, Hindistan’ın S-400 hava savunma sistemlerinin alımı konusunda ‘doğru tercih’ yapmasıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Rus S-400 hava savunma sistemlerini almaması için Türkiye'ye karşı ekonomik ve siyasi baskı uygulayan ABD'nin hedefinde şimdi de Hindistan var.

ABD'li bir yetkili, Hindistan'ın S-400 hava savunma sistemlerinin alımı konusunda ‘doğru tercih' yapmasıyla ilgili uyarılarda bulundu.

"ABD yaptırımları nedeniyle önemli"

Times of India'da yer habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, “S-400 anlaşması, CAATSA (ABD Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma Yasası) yaptırımları nedeniyle önemli. İleri teknoloji işbirliği konusunda neyi imkânsız kıldığını göstermesi açısından da önemli” ifadelerini kullandı.

ABD'nin kendi sistemlerinin yabancı sistemlerle karışmasına kesinlikle karşı olduğunu söyleyen yetkili, ‘S-400 alımının tehdit oluşturacağını' dile getirerek, “Bu nedenle Hindistan askeri ilişkilerinin nereye gideceğini, en yüksek teknolojiyi ve çalışma ortamını kiminle paylaşacağını seçmek zorunda” dedi.

Hindistan, geçen yılın ekim ayında Rusya'yla hava savunma sistemi S-400'leri almak için anlaşma imzalamıştı.

ABD Kongresinin 2017'de çıkardığı CAATSA, Rus savunma ve istihbaratıyla ilişkili kurum ve kuruluşlarla iş yapan üçüncü ülke ve şirketlere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.