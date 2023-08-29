  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD, Rusya'nın Kırım Tatarlarına yönelik tutumunu kınadı
Dünya

ABD, Rusya'nın Kırım Tatarlarına yönelik tutumunu kınadı

Yeniakit Publisher
2023-08-29 06:35:00 -
ABD, Rusya'nın Kırım Tatarlarına yönelik tutumunu kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Kırım Tatarlarına yönelik tutumunu şiddetle kınadıklarını belirtti.

Blinken, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "ABD, yeni bir kitlesel tutuklama ve gözaltı dalgası da dahil olmak üzere, Rus işgal yetkililerinin Kırım Tatarlarına yönelik devam eden zulmünü şiddetle kınıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, Kırım Tatarlarına yönelik tutumuna ve Ukrayna'yı işgaline son vermesi gerektiğini kaydeden Blinken, Kırım'daki tüm siyasi tutsakların da serbest bırakılması çağrısında bulundu.

ABD'li senatörden Türkiye'ye skandal tehdit! Rumlardan madal bile almıştı
ABD'li senatörden Türkiye'ye skandal tehdit! Rumlardan madal bile almıştı

Gündem

ABD'li senatörden Türkiye'ye skandal tehdit! Rumlardan madal bile almıştı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD ordusu dağılıyor! 94 asker daha intihar etti
ABD ordusu dağılıyor! 94 asker daha intihar etti

Dünya

ABD ordusu dağılıyor! 94 asker daha intihar etti

Ünlü yazar tarih verdi! ABD Türkiye'den ve İslam ülkelerinden defolacak
Ünlü yazar tarih verdi! ABD Türkiye'den ve İslam ülkelerinden defolacak

Aktüel

Ünlü yazar tarih verdi! ABD Türkiye'den ve İslam ülkelerinden defolacak

ABD'li ve İspanyol bilim insanlarından şoke eden araştırma: Yeşil alanlar yaşlanmayı yavaşlatıyor!
ABD'li ve İspanyol bilim insanlarından şoke eden araştırma: Yeşil alanlar yaşlanmayı yavaşlatıyor!

Sağlık

ABD'li ve İspanyol bilim insanlarından şoke eden araştırma: Yeşil alanlar yaşlanmayı yavaşlatıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23