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Dünya ABD, Rusya ve Çin rekabetini uzaya taşıyor
Dünya

ABD, Rusya ve Çin rekabetini uzaya taşıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Çin ve Rusya'nın son dönemde uzayda gösterdiği ilerlemenin ardından, uzaydaki sivil, ticari ve ulusal güvenlik alanlarındaki endişelerine ilişkin yeni bir stratejiyi duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 21:21:00 -
ABD, Rusya ve Çin rekabetini uzaya taşıyor

Çin ve Rusya'nın son dönemde yaptığı uzay alanındaki denemeler ve çalışmaların ardından Biden yönetiminden yeni bir adım geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden uzaydaki sivil, ticari ve ulusal güvenlik alanlarındaki endişelerine ilişkin yeni bir strateji ortaya koydu.

Ulusal Uzay Konseyi'nin başına Harris atandı

Gelecek günlerde Ulusal Uzay Konseyinin toplanması için talimat veren Biden, Konseyin başına Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i atadı.

Konseyde Harris'in yanı sıra ABD Dışişleri, Savunma, İçişleri Bakanları ve Biden'ın ulusal güvenlik, ekonomi iç politika gibi alanlardaki danışmanları olacak.

Söz konusu toplantıda, Harris'in hükûmet organlarına "Uzayda sorumlu davranmanın kuralları ve normlarını oluşturmaları ve geliştirmelerini" talep etmesi bekleniyor.

Biden yönetiminin bu adımının Çin'in hipersonik silahlar test etmesi ve Rusya'nın uydusavar silahlar geliştirmesine yönelik Washington yönetiminin endişelerini dile getirdiği bir dönemde gelmesi, "ABD, Çin ve Rusya ile rekabeti uzaya taşıyor" şeklinde yorumlandı.

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