ABD-PYD’nin “Örgütü bitirdik” yalanı çabuk deşifre oldu... DAEŞ’ten Deyrizor sürprizi!

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Terör örgütü DAEŞ’e karşı bir başka terör örgütü olan PYD’yi destekleyerek Suriye’yi yıkıma uğratan ABD’nin oyunu çabuk deşifre oldu. Geçtiğimiz aylarda DAEŞ’in kalesi olan Rakka’yı PYD ile birlikte işgal ederek “Suriye’yi DAEŞ’ten temizledik” beyanında bulunan ABD’nin bu açıklamasının üzerinden henüz bir kaç ay geçmeden DAEŞ yeniden toparlanmaya geçti.

Örgüt, Deyrizor’da yeniden saldırılara başladı.

DAEŞ, iki bölgede etkinleşti

Al-Araby Al-Jadeed’in terör örgütü PKK/PYD’ye yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre; DAEŞ, Deyrizor kırsalındaki Susa ve Müraşide bölgelerinde yeniden saldırılara başladı. Geçtiğimiz iki günde şiddetli çatışmalara sahne olan bölgede, pek çok patlama yaşandı.

Örgütün ilerleyen dönemlerde bölgede güç kazanabileceği belirtiliyor.