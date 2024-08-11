ABD promosyon sektöründe Türkiye'ye yeni fırsat

Promosyon ve Matbaa Sanayici İş İnsanları Derneği (PROMASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, AA muhabirine, geçen hafta ABD'de düzenlenen ASI Show Chicago fuarına PROMASİAD olarak katıldıklarını aktararak, ziyaretin sektör açısından önemli fırsatları beraberinde getireceğini ifade etti.

Karatemiz, 1950'li yıllardan beri düzenlenen fuarın ulusal nitelikte olduğunu ve Türkiye'nin ilk defa ASI Show'a davet edildiğini dile getirerek, "ABD'de promosyon sektörünün önde gelen sektör temsilcileriyle çeşitli temaslarda bulunduk. Yaptığımız görüşmelerde, ithalat konusunda muhataplarımızın ülkemize yönelik istekli olduklarını gördük. Fuarda, Avrupa ve Uzak Doğu'dan hiçbir katılımcı yoktu ama ülkemiz adına biz oradaydık. Bunu, Türk promosyon sektörünün geleceğine dair potansiyelini ortaya koyması açısından da çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Salgından sonra ABD promosyon sektörünün ithalatta Çin dışında alternatif pazar arayışına girdiğini aktaran Karatemiz, "ABD'li promosyon devleri, Türkiye'yi yeni alternatif pazar olarak seçmeye hazırlanıyor." dedi.

Karatemiz, Türk promosyon sektörünün Avrupa için tedarik üssü olduğunu ve ihracatın çoğunluğunun Avrupa'ya gerçekleştirildiğini ifade ederek, ABD'ye ise ihracatta ölçek ekonomisi ve pazarın uzaklığı nedeniyle ön yargı ile yaklaşıldığını kaydetti.

"Bizim hedefimiz ihracatımızı 5 milyar dolar seviyesine ulaştırmak"

Ömer Karatemiz, Türkiye'de promosyon sektörünün pazar büyüklüğünün yaklaşık 7 milyar dolar seviyesinde olduğunu, bu rakamın da 2 milyar dolarını yurt dışı satışlarından elde ettiklerini belirtti.

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Karatemiz, "İhracatımızın yüzde 60'ına yakınını AB bölgesine yapıyoruz. ABD pazarı ise Avrupa Birliği pazarının en az 7-8 kat büyüklüğünde. Daha da önemlisi ABD artık promosyon ürünlerini Çin'den almak istemiyor. Burada doğru konumlandırmayı yapabilirsek lojistik ve yerinde hizmet anlamında, doğru yatırımları, doğru ürün kavramını yerleştirebilirsek ben çok daha başarılı sonuçlar alabileceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

ASI Show Chicago kapsamında ABD'de promosyon sektöründe faaliyet gösteren en büyük ciroya sahip ilk 40 firmaya ödül verildiğini anlatan Karatemiz, "ABD'de promosyon sektöründe faaliyet gösteren en büyük ilk 40 firmanın toplam cirosu geçen yıl 13,5 milyar dolar civarında gerçekleşti. Bizim hedefimiz de orta vadede ABD'ye promosyon ürün ihracatımızı 5 milyar dolar seviyesine yükseltmek." ifadesini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ABD'nin Şikago kentinde hizmet veren Türkiye Ticaret Merkezi'nin (TTM) Türk ihracatçısına katkı sunduğunu vurgulayan Karatemiz, ABD'ye 5 milyar dolar ihracat hedefinde TTM'lerin önemli bir rol oynayacağını söyledi.

"Sektörümüzün sadece eşantiyon ve hediye kapsamında değerlendirilmesi doğru değil"

PROMASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Karatemiz, son dönemde daralan iç pazar nedeniyle sektör olarak yurt dışına daha fazla yöneldiklerini ve özellikle yakın pazarlarda önemli kazanımlar elde ettiklerini bildirdi.

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemelerden sektör olarak etkilendiklerini dile getiren Karatemiz, şunları kaydetti:

"Sektörümüzü kapsayan ürünler de hediye bazında değerlendirilerek tedbir kapsamına alındı. Şunu söylemem gerekir ki biz dernek olarak kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında açıklanan tüm maddeleri destekliyor, enflasyonla mücadelede etkili sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz. Biz, sektör olarak marka ve mesajı geniş kitlelere aktarmada rol alıyoruz. Sadece sektörümüzün eşantiyon ve hediye kapsamında değerlendirilmesini doğru bulmuyoruz. Önümüzdeki süreçte bu algının değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Söz konusu bu yasağın yüzdesel bazda esnetilmesinin daha faydalı olacağına inanıyoruz."

Karatemiz, Kurumsal Tanıtım ve Reklam Ürünleri Fuarı'nı (PROMOGIFT İstanbul) 300'den fazla katılımcı firma ile 31 Ekim-3 Kasım arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirmeye hazırlandıklarını ve fuarda 10 binden fazla ziyaretçiyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.