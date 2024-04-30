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Dünya ABD polisinden alçaklık! Zorla başörtüsünü çıkardılar
Dünya

ABD polisinden alçaklık! Zorla başörtüsünü çıkardılar

Yeniakit Publisher
2024-04-30 03:33:00 -

İsrail'in Gazze'deki zulmünü destekleyen ve katilleri finanse eden ABD'den bir skandal daha geldi. ABD polisi başörtülü öğrencilerin zorla başlarını açtı.

ABD'de üniversitelerdeki Filistin protestoları sürerken Arizona kentinden skandal bir görüntü geldi. ABD polisi, Arizona Üniversitesi’nde öğrenim gören 4 Müslüman kadını Gazze'de ateşkes sağlanması için düzenlenen yürüyüşe katılmaları sebebiyle tutuklayarak zorla başörtülerini çıkarttı.

Yoldan geçen vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntüler ABD ve sosyal medyada infiale neden oldu.

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