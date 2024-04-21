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Gündem ABD polisi pedofili olduğunu düşündüğü şahsı kurşun yağmuruna tuttu
Gündem

ABD polisi pedofili olduğunu düşündüğü şahsı kurşun yağmuruna tuttu

Yeniakit Publisher
2024-04-21 07:04:00 -

ABD polisi, 7 ve 11 yaşlarında iki kız çocuğuyla buluşacağını sanarak otele gelen 67 yaşındaki pedofili şahısa operasyon yaptı.

ABD polisi, 67 yaşındaki bir pedofilin, 7 ve 11 yaşlarında iki kız çocuğuyla buluşacağını düşünerek bir otele geldiğini belirledi ve buna yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyonda şahsın elini silahına götürdüğünü gören polisler pedofili olduğunu düşündükleri şahsı kurşun yağmuruna tuttu. O anlar böyle görüntülendi.

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