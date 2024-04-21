ABD polisi pedofili olduğunu düşündüğü şahsı kurşun yağmuruna tuttu
ABD polisi, 7 ve 11 yaşlarında iki kız çocuğuyla buluşacağını sanarak otele gelen 67 yaşındaki pedofili şahısa operasyon yaptı.
ABD polisi, 67 yaşındaki bir pedofilin, 7 ve 11 yaşlarında iki kız çocuğuyla buluşacağını düşünerek bir otele geldiğini belirledi ve buna yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyonda şahsın elini silahına götürdüğünü gören polisler pedofili olduğunu düşündükleri şahsı kurşun yağmuruna tuttu. O anlar böyle görüntülendi.
Dünya
ABD polisi, bu kez 17 yaşındaki bir genci öldüresiye dövdü! Görüntüler gündeme bomba gibi düştü