ABD polisi pedofili olduğunu düşündüğü şahsı kurşun yağmuruna tuttu

ABD polisi, 67 yaşındaki bir pedofilin, 7 ve 11 yaşlarında iki kız çocuğuyla buluşacağını düşünerek bir otele geldiğini belirledi ve buna yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyonda şahsın elini silahına götürdüğünü gören polisler pedofili olduğunu düşündükleri şahsı kurşun yağmuruna tuttu. O anlar böyle görüntülendi.