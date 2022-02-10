ABD polisi kelle avcısı gibi! Rakamlar açıklandı

Gazetenin istatistik bilgileri, geçen sene ABD polisinin en az 1055 kişiyi olaylara müdahale sırasında öldürdüğü, bu rakamın 2020'de 1021 ve 2019'da 999 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Raporda, 2015'ten bu yana ABD polisinin ölümcül şiddete en fazla 2021'de başvurduğuna, emniyet güçlerinin silahından çıkan kurşunlarla ölen Amerikalı sayısının son 7 yılda arttığına dikkat çekildi.

Özel sektör suç bilimi uzmanı ve veri bilimcisi Andrew Wheeler, son yıllarda halkın ortaya koyduğu tepkiye rağmen polislerin ölümcül şiddete başvurma konusunda "oldukça tutarlı" olduğunu ifade etti.

Polisin öldürdüğü ABD'lilerin yüzde 94'ü erkek

Washington Post'un istatistikleri, 2021'de polis kurşunuyla hayatını kaybedenlerin yüzde 94'ünün erkek, yüzde 85'inin de olay esnasında silahlı olduğunu ortaya koydu.

Buna göre, ABD polisi son 7 yılda 3 kez 10 yaş altındaki bir çocuğu silahla vurarak öldürdü ve 2021'de polis kurşunuyla hayatını kaybeden 1055 kişiden yaklaşık yüzde 1'i çocuk yaşta.

Minnesota polisinin 2020'de gözaltına alma işlemleri esnasında siyahi George Floyd'un ölümüne sebep olması sonrası emniyet güçlerine yönelik tepkiler artmış, polislerin eğitilmesi ve davranışlarının kısıtlanması için çeşitli eyaletlerde 400'den fazla yasa tasarısı sunulmuştu.