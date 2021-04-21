ABD polisi 16 yaşındaki siyahi genç kızı katletti!

Amerika’da Ohio eyaletinin Columbus kentinde siyahi bir kız çocuğu polis tarafından öldürüldü. Olayın ardından eyaletin en büyük kenti olan Columbus’ta protestolar düzenlendi.

Makiyah Bryant adlı 16 yaşındaki çocuğun, elinde bıçakla iki kişiyi tehdit ettiği görüntüleri yayınlayan yerel yetkililer, Bryant’a müdahalede bulunan polis ekibinin olay yerine bıçaklı saldırı olduğu yönündeki ihbarın ardından gönderildiğini söyledi.

Bryant’ın polis tarafından öldürüldüğü olay, ülkede ırkçılık ve polis şiddetine karşı tarihi protestolara neden olan siyah Amerikalı George Floyd’un geçen yıl polis nezaretinde yaşamını yitirmesiyle ilgili davada jürinin eski polis memuru Derek Chauvin’i suçlu bulduğu gün yaşandı.

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Columbus Emniyet Müdürü Michael Woods, acil durum hattı 911’e yapılan bir ihbarda, bir aile ferdinin evde bulunan kişileri bıçakla tehdit ettiğinin belirtildiğini söyledi. Woods, Bryant’a ateş eden polis memurunun üzerindeki kamera kayıtlarını da yayınladı.

Videoda, polisin ihbarın geldiği adrese ulaştığında birçok kişinin evin dışında panik içinde olduğu ve bir kız çocuğunun bir kadına doğru elindeki bıçağı sallamasının ardından kadının yere düşmesiyle beraber kız çocuğunun bir başka kadına doğru yöneldiği görülüyor.

Video yavaş çekimde izlendiğinde, çocuğun ikinci kadına doğru yönelmesiyle beraber kadının geri adım atarak park halindeki bir araca yaslandığı ve polis memurunun da kız çocuğuna bu sırada ateş ettiği de görülüyor.

Polisin ateş etmesinin hemen ardından elinde mutfak bıçağı olan kız çocuğu park halindeki aracın yanında yere yığılıyor.

Yetkililer polisin ateş açması sonucu yaşamını yitiren kız çocuğunun 15 yaşında olduğunu söylerken, ailesi Bryant’ın 16 yaşında olduğunu belirtti.

Emniyet Müdürü Woods, videoyu, şeffaflık ilkesiyle olaydan birkaç saat sonra yayınladıklarına da vurgu yaptı.

Olayda ateş açan polis memurunun görüntülerde gözlemlendiği kadarıyla beyaz olduğu tahmin edilirken, Columbus Emniyet Müdürlüğü’nden polisin kimliğiyle ilgili açıklama yapılmadı. Ancak bu polis memurunun soruşturma kapsamında şu an görev başında olmadığı belirtildi.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından çok sayıda protestocu sokaklara döküldü.

Barışçı bir şekilde seyreden protestolara katılanlar Byrant’ın adını anarak sloganlar attı.

Olayın yaşandığı bölgenin yakınlarında da gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

Woods, “korkunç bir kayıp” olarak nitelendirdiği olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ancak doğru yanıtları bulabilmek için “hızlı yanıt bulmanın bir faydası olmayacağını” söyledi ve “polisin yasalara aykırı hareket ettiği kararına varılması durumunda” sorumluların adalet karşısına çıkarılacağının altını çizdi.

Belediye Başkanı Andrew Ginther, yayınlanan görüntülere bakıldığında, ateş eden polis memurunun, bir başka genç kızı korumak için bu şekilde davrandığı izlemine varıldığını söyledi.

Ginther ayrıca Bryant’ın yaşamını yitirmesinden üzüntü duyduğunu şu sözlerle ifade etti: “Bir başka genç kız bugün evine geri dönemeyecek. Herkesten, barış için dua etmesini diliyorum. Bu gece, bu aile için, bu kent için ve komşularımız için dua edeceğiz.”

Yaşamını yitiren genç çocuğun teyzesi Hazel Bryant, yeğeni Makiyah Bryant’ın bir koruyucu ailenin gözetiminde yaşadığını ve bu evde yaşayan bir başka kişiyle münakaşaya girdiğini söyledi.